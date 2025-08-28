Ç½ÅÐ¡¦·ê¿åÄ®¡Ö¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡×ºÆ¶½¤Ø――¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Á¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖSato alla Tavola¡×¡Ê¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¡Ë¤¬»Ù±ç
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ´¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤ä¥íー¥«¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤æ¤á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅèÅÄ½ÓÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¤µ¤È¤æ¤á¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¡¦²£ÉÍ¤Ç°û¿©¡¦ÊªÈÎÅ¹¡Ê800¡ëDEGREES¡¢2416MARKET¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSTABLES¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÛ»ÜÅ¯Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖSTABLES¡×¡Ë¤È¶¨Æ¯¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSato alla Tavola¡×¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¡¦ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿©¤Îº×Åµ¡Ö¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎºÆ¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤â¤ó¡×¤ÏÇ½ÅÐ¤ÎÊý¸À¤Ç¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢·ê¿åÄ®´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¤¬·ê¿å¤Î»Íµ¨¤ÎÌ£³Ð¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä®Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¾¼ÏÂ63Ç¯¤«¤éµ¨Àá¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê°û¿©Å¹¤ò´Þ¤àÄ®Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë¸þ¤±¡¢·ê¿åÄ®´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñµÚ¤ÓÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤Ç¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¡¢Ä®Æâ°û¿©Å¹¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤äÄ®ÆâÍèË¬¼Ô¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÏ°è¤ÈÅÔ»Ô¤ä¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡Ö¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¿©»ö¸òÎ®²ñ¤Î¼óÅÔ·÷³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê½©¤Î¿Ø¡¦µí¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë·ê¿åÄ®¤Ø¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¤ÎºÆ¶½¤òÄÌ¤¸¤¿·ê¿åÄ®¤Ø¤ÎÍ¶µÒÂ¥¿Ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÄ®¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê²ÃÌÁÅ¹¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ
¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê²Æ¤Î¿Ø¡¦¤µ¤¶¤¨¤Þ¤Ä¤ê¥á¥Ë¥åー
¡Ö¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¡ß¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×
ÎáÏÂ7Ç¯10·î4Æü¤«¤é26Æü¤Î´ü´Ö¤Ë·ê¿åÄ®¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê½©¤Î¿Ø¡¦µí¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎPR¡¦Í¶µÒ¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- 9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÃÏ°èÀ¸»º¼Ô¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤Î¿©»ö¸òÎ®²ñ¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¡Ö¥¿¥Ü¥é¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Î³«ºÅ
¿·»ÜÀß¡¦¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÆâ¤Î800¡ëDEGREES TAKANAWA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ê¿åÄ®¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¡¦À¸»º¼Ô¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤Î¿©»ö¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ê»¤»¤ÆÃÏ°è¿©ºà¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤âÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- 9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢·ê¿åÄ®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡
·ê¿åÄ®¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò800¡ëDEGREES TAKANAWA¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢STABLES¤Î¥·¥§¥Õ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜÃÏ°è¤ËÉë¤¡¢À¸»º¼Ô¤òË¬¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
- 10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é1Çñ2Æü¤Ç·ê¿åÄ®¡¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¥Ä¥¢ー¡Ö¥¿¥Ü¥é¥È¥ê¥Ã¥×¡×¤Î³«ºÅ
¥Ä¥¢ー¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢·ê¿åÄ®¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦»ö¶È¼ÔË¬Ìä¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä®Æâ¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¥·¥§¥Õ¡¢»²²Ã¼Ô¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¥¿¥Ü¥é¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÎáÏÂ8Ç¯1·î°Ê¹ß¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤êÅß¤Î¿Ø¡¦¤«¤º×¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¤Ï9·î8Æü°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥§¥Õ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»ö¶È¼Ô¡¦À¸»º¼ÔË¬Ìä
¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åーÎã¡Ê²áµî³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤â¡¢¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¤Ë¤è¤ë·ê¿åÄ®¡¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤êPR¡¦¥Ä¥¢ー¤Î·ÑÂ³¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¤Þ¤¤¤â¤ó¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ä·ê¿åÄ®¤Ø¤ÎÍ¶µÒÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ä¿©»ö²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTavola Dining¡×¤ò800¡ëDEGREES TAKANAWA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ÎÊë¤é¤·¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò¤è¤êÄ¾ÀÜ¡¦¶á¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¡¦¿Í¤òË¬¤Í¤ë¡ÖTavola Caravan¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¿©¤È¤¯¤é¤·¤ÎÎ¹¡×¤ä¡¢STABLES¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤â´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¡¦¥Æー¥Ö¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¤È¤Ï
¡Ö¤µ¤È¥¿¥Ü¥é¡×¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Á¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿©ºà¤ä¿Í¡¢Êë¤é¤·¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¤¤ËÉë¤¤¤Æ¡¢¿©¤òÇÞ²ð¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Ö¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÈþÌ£¤·¤¯Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ä¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¸òÎ®²ñ¤äÎ¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://sato-alla-tavola.com
¡¦¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sato¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢Î¤¡¦¶¿¡Ê¤µ¤È¡Ë¡¢¤½¤·¤Æalla Tavola¤Ïto table¤Î°Õ¤ò»ý¤Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ø¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂ¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Öalla¡×¤ÏÈ¿ÂÐ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¡Öalla¡×¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤«¤é¥Æー¥Ö¥ë¤Ø¤È¤¤¤¦°ìÊý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤«¤é¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¼çÂÎ
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤æ¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤µ¤È¤æ¤á¤Ï¡ÖLocal Business Incubator ～¿Í¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ñ¼Ò～¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¹¤ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿È¼Áö·¿¤Î»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÌó40¥¨¥ê¥¢¤Ç·×²èºöÄê¤«¤é»ö¶È¤ÎÎ©¾å¤²¡¦±¿±Ä¤Þ¤ÇÃÏ°è¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®Ã±ÆÈ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×&ÃÏ°è¾¦¼Ò»ö¶È¡Ö¤«¤Û¤¯¤é¤·¡×(»³·Á¸©²ÏËÌÄ®)¡¢ÃÏ°è¤È´ë¶È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ëÊÝÍÜÃÏ¤Å¤¯¤ê¡Ö·Æ¤¦¤Þ¤Á¤³¤¦¤ß Re¡¦Design Therapy»ö¶È¡×(Ä¹Ìî¸©¾®³¤Ä®)¡¢¡È700 ¿Í¤ÎÂ¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡£¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¡ÖNIPPONIA¾®¿û ¸»Î®¤ÎÂ¼¡×(»³Íü¸©¾®¿ûÂ¼)Åù¡¢¿Í¤òµ¯ÅÀ¤ËÍÍ¡¹¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî3-4-5 ¥Ó¥é¡¦¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹»Ô¥öÃ«801
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅèÅÄ½ÓÊ¿
Àß¡¡Î©¡§2012Ç¯4·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢È¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Î¹¹Ô¶ÈÅÐÏ¿¡§ÅìµþÅÔÃÎ»öÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶ÈÂè 2-8219 ¹æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñÀµ²ñ°÷
U R L¡§https://satoyume.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTABLES
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥¡¥¹¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤È¤·¤ÆËÜ³Ê¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë800¡ëDEGREES¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×2416MARKET¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¡ÖËÜÊª¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿©¤òÄÌ¤·¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯¸«¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢ÉáÊ×²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÀéÂÌÌÚ 3 ÃúÌÜ 35-12 3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÉÛ»ÜÅ¯Ìé
ÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯4·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÈÎÇäÅù
URL¡¡ ¡§https://www.stables.jp/
