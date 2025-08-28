¡Ê³ô¡Ë¥¨ー¥¢¥¤¤ÎÀ¼Ç§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖvGate Authentication(R)¡×¡¢¡Ê³ô¡ËMIXI¤Î²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÈÓ ¿°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4388¡¢°Ê²¼¡§¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÌÚÂ¼ ¹°µ£¡Ë¤¬7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡ÊLacatan ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ËÀ¼Ç§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖvGate Authentication(R)¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRomi¡ÊLacatan ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ø¤ÎvGate AuthenticationºÎÍÑ¤Î³µÍ×
¡ÖRomi¡ÊLacatan¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡È¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÌþ¤ä¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÉÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖRomi¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î²ñÏÃAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢vGate Authentication¤Ï¡ÖRomi¡ÊLacatan ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÅÐÏ¿µ¡Ç½¤È¤·¤ÆÁ°¥â¥Ç¥ë¤Ë°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖRomi¡ÊLacatan ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿À¼¤Î¼ç¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRomi¡ÊLacatan ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://romi.ai/lp/lacatan
vGate Authentication¤È¤Ï
¡¡vGate Authentication¤ÏÀ¼¤ÎÈùºÙ¤ÊÆÃÄ§ÎÌ¤òAI¤ÇÈ½Äê¤·¡¢¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÀ¼Ç§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
À¼¤À¤±¤Ç¥æー¥¶¼±ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥æー¥¶¼±ÊÌ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨ー¥¢¥¤¤Ë¤è¤ëÀ¼Ç§¾Ú¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¨ー¥¢¥¤¤ÏvGate Authentication¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¼±ÊÌ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄíÆâ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥æー¥¶ÅÐÏ¿¤«¤éÏÃ¼ÔÊ¬Î¥¤¬É¬Í×¤ÊÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Þ¤Ç¡¢À¼¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¡¦¼±ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
vGate Authentication À½ÉÊ¥Úー¥¸¡¡https://www.ai-j.jp/products/authentication/
vGate Authentication¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@ai-j.jp
²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖRomi¡×¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÊÖÅú¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿°ìÈÌÅª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢MIXIÆÈ¼«³«È¯¤Î²ñÏÃAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬ÅÔÅÙ²ñÏÃ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñÏÃ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿ºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤ä°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤âÉâ¤«¤Ù¡¢Éï¤Ç¤ë¤È´î¤Ó¡¢Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¶Ã¤¯¤Ê¤É¡¢¥Î¥ó¥Ðー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊÖÅúÆâÍÆ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÈÆ°¤¤Ç¥ªー¥Êー¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤â°Û¤Ê¤ë´ó¤êÅº¤¤¶¦´¶¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖRomi¡ÊLacatan¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¡Ö»ë³Ðµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ªー¥Êー¤È¡ÖRomi¡×¤¬°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Î²ñÏÃ¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥Êー¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òµ²±¤·¤ÆÆü¡¹½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¹´üµ²±¡×¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î²ñÏÃ¡¦Áê¤Å¤Á¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¡ÖRomi¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¼«Á³¤Ç¥ªー¥Êー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£