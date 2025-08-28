ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÃÛ¤¯¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¡TICAD9¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤âÅÐÃÅ
¡¡ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡¦³ÑÆîÆÆ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19¡¢20Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD 9¡Ë¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼óÇ¾¡¦³ÕÎ½¡¢¹ñºÝµ¡´Ø´Ø·¸¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿ä¿Ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸½¾õ¤ä²ÝÂê¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú20ÆüÅÐÃÅ¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡»£±Æ¡§»°ÄÍ½ÙÊ¿¡Û
¡¡20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¡¦ÊñÀÝÅª¡¦ÂÐ±þÎÏ¤¢¤ë¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè¡§¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÈÇÀ¶È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ê¥ß¥Ó¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥«ー¥Ü¤Ù¥ë¥Ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤È¡¢¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦¶¦ÏÂ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ¡£ÇÀ¶È¤ä¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤òÄÌ¤¸¤¿¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»öÎã¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤È¿Íºà°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¾ì¼çµÁ¤Èµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ä¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤· ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àËÁÆ¬¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Û
¡¡
¡¡³ÑÆîÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë»°¤Ä¤Î²ÝÂê―¿Í¸ýÁý²Ã¡¦µ¤¸õÊÑÆ°¡¦ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥―¤òµó¤²¤Æ¡Ö¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯¿Ù²½¤ÏºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ºûÀîÍÛÊ¿Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£³£°¥«¹ñ¤Ç£±Ëü£²Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÇÀ¶ÈÉáµÚ°÷¤ä³¤ÍÎÀìÌç²È¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï¿Íºà°éÀ®¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢Äü¤á¤Ê¤¤Àº¿À¤ÇÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Úº¸¡§³ÑÆîÆÆÍý»öÄ¹¡¡±¦¡§ºûÀîÍÛÊ¿Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Û
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤«¤é¤Ï¡ÖÇÀ¶È¤È¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÏÀïÎ¬ÅªÍ¥Àè²ÝÂê¡×¡Ê¥«ー¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¼óÁê¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤È¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÇÀ®Ä¹¡×¡Ê¥Ê¥ß¥Ó¥¢¼óÁê¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¡×¡Ê¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ë¡¢¡ÖÇÀ¶È¤È¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¼ã¼Ô¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¡×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢·È¤È¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¥µ¥µ¥«¥ï¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ºâÃÄ¤Î¥¢¥ß¥Ã¥È¡¦¥í¥¤²ñÄ¹¤Ï¡Ö¶¯¿Ù¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¤È½÷À¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬º£²ó¤Î³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢19Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î³èÍÑ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¡¢¹ñºÝNPO¡¢Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢´±Ì±Åê»ñ¤ä¹ñºÝ¶âÍ»³èÍÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÊñÀÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢À¯ºö¤È¸½¾ì¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú19ÆüÅÐÃÅ¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿¡Û