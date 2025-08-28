¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥êー¡ÛÈ´¿åËàÌí¡ÖSTRANGE STRANGERS¡×¤ò9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£¡Ö°ã¤¤¡×¤òÇ§¤á»¾¤¨¹ç¤¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£
OIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ½ÂÃ«PARCO2³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢È´¿åËàÌí¡ÖSTRANGE STRANGERS¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ºî²È³èÆ°20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÈ´¿åËàÌí¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¼«¸Ê¤ÎÈþ³Ø¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ì¡²èÅª¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¹ÎÄê¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ê¤É¤Îº¯À×¤ò¤â²á¾ê¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ÇºîÉÊ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¿·ºî¤Î¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ãº¹¤·¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÊª¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸Êª¡¢ÆÍ¤»É¤¹¸÷Àþ¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡×¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢´ñÌ¯¤ÇÇ»Ì©¤ÊÀ¤³¦¤¬¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«Â¿¿ô¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤Ç³ÛÁõ¤µ¤ì¤¿¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊZINE¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âº£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¾¯´ü¤ËµþÅÔ¤Î³¹¤«¤é»³¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»³°Ê³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§¿ÍÃ£¤È¤Ï¡¢Êü²Ý¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½»¤à¾ì½ê¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê°ã¤¤¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢
¼«°Õ¼±¤Î¶¯¤¤»×½Õ´ü¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤È¤Ï°ã¤¦¡ÖÊÑ¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¡¢
¤Ç¤¤ë¤À¤±¤½¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ëº®¤¶¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë±§Ãè¿Í¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¡¢»ä¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î´¶³Ð¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¶²¤é¤¯Ã¯¤â¤¬»ý¤Ä¶¦ÄÌ°Õ¼±¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ËÆâºß¤¹¤ë¼ö¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢°Û¼Á¤Ê¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãーÃ£¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·»¾¤¨¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
È´¿åËàÌí
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºîÉÊ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥¢ー¥È¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOIL by Èþ½Ñ⼿Ä¡¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³«»Ï¡Ã9·î8Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～
ÈÎÇäURL¡Ãhttps://oil.bijutsutecho.com/gallery/733
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤Ï¡¢²ñ¾ìÈÎÇä³«»Ï¸å¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø³«»þÅÀ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
È´¿åËàÌí¡¡Maya Nukumizu
µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¤è¤êÅìµþ¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£
µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø¡Ê¸½¡¦µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ËÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÉ½¸½Àì¹¶ ½¤Î»¡£
Âç³Ø»þÂå¤è¤êÅÄÌ¾ÌÖ·É°ì¤Ë»Õ»ö¡£ÍÄ¾¯´ü¤è¤êÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ì¡²è¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸µ¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉ½¸½¡£°Ü¤ê¤æ¤¯»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í©Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤º¯À×¤òÂ¿ÁØÅª¤ËÉÁ¤¯¡£¹ñÆâ³°¤ÇºîÉÊÈ¯É½¤ò½Å¤Í¤ëËµ¤é¡¢¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¤Î»²²Ã¤äCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ
¡ÖSTRANGE STRANGERS¡×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ
»þ´Ö¡Ã11¡§00～21¡§00
²ñ¾ì¡¦¼çºÅ¡ÃOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥êー
´ë²è¶¨ÎÏ¡Ãat any place Interesting stuff showcase (Instagram@at_any_place_iss)
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãoil_gallery@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ãhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Æü»þ¡Ã9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00～20¡§30
²ñ¾ì¡ÃOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥êー
ºî²È¤âºßÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
OIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¡Ê¥®¥ã¥é¥êー¡Ë
½»½ê ¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1 ½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ 03-5422-3270
MAIL oil_gallery@ccc.co.jp
¥¢¥¯¥»¥¹ ½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸ø¸ýÅÌÊâ5Ê¬
URLhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/
X @OILbyBT
Instagram @OILbyBT_gallery
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢ー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ccc-artlab.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§ÉðÆ£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp