¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¿ä¿ÊÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»³¶å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¸øÂç¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¶ñ¸½²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥É»ö¶ÈÀïÎ¬ÈÉ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÁÈ¿¥¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÅÀÃÏ°è¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È´ûÂ¸»ö¶È¤Î¿¼²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤Ï¶áÇ¯½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¡¢»ö¶È¤Î²ÃÂ®ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ÈÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈÅö¼Ò»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤È¤â¡¢¸½ÃÏ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ´ü´Ö¤Ï¡¢2028Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÁÈ¿¥Ì¾¾Î¡¡³¤³°»ö¶ÈËÜÉô¡¡¥¤¥ó¥É»ö¶ÈÀïÎ¬ÈÉ
¡¡¡¡¡¡¢¨ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü～2028Ç¯3·îËöÍ½Äê
£²¡¥ÀßÃÖÌÜÅª¡¡¡Ê£±¡Ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë»ö¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤ÎÁªÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£³¡Ë»ö¶ÈÂÎÀ©¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£´¡Ë»ö¶È¿ä¿Ê·×²è¤ÎºöÄê
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
sankyu@sankyu.co.jp
¡¡ËÜÁÈ¿¥¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÅÀÃÏ°è¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È´ûÂ¸»ö¶È¤Î¿¼²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤Ï¶áÇ¯½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¡¢»ö¶È¤Î²ÃÂ®ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ÈÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈÅö¼Ò»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤È¤â¡¢¸½ÃÏ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ´ü´Ö¤Ï¡¢2028Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ
£±¡¥ÁÈ¿¥Ì¾¾Î¡¡³¤³°»ö¶ÈËÜÉô¡¡¥¤¥ó¥É»ö¶ÈÀïÎ¬ÈÉ
¡¡¡¡¡¡¢¨ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü～2028Ç¯3·îËöÍ½Äê
£²¡¥ÀßÃÖÌÜÅª¡¡¡Ê£±¡Ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë»ö¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤ÎÁªÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£³¡Ë»ö¶ÈÂÎÀ©¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£´¡Ë»ö¶È¿ä¿Ê·×²è¤ÎºöÄê
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
sankyu@sankyu.co.jp