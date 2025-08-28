[¥²ー¥ß¥ó¥°À½ÉÊ¥»ー¥ë¾ðÊó]Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Nextorage³ô¼°²ñ¼Ò(¥Í¥¯¥¹¥È¥ìー¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜÂ¿ ¹î¹Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô)¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü(¶â) ¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ë¡¢SSD¤Ê¤É¥²ー¥ß¥ó¥°À½ÉÊ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¤Ç¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Nintendo Switch2Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ÎmicroSD Express¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡¢PS£µÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ³ÈÄ¥ÍÑSSD¤Ê¤É¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑ¥á¥â¥êー¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹âÂ®°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°SSD G¥·¥êー¥ºLE¤ä¹âÂÑµ×SSD G¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉºÇÂç39¡ó OFF¤ÇÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡ä
2025Ç¯8·î29Æü(¶â) 9:00¡¡～¡¡2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ)23:59
https://www.amazon.co.jp/stores/page/C2DF6EE0-C950-4E02-A180-FE68CB8D41DF?channel=m250828prg
¡Ú¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û¢¨É½µ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
¡¦NEM-PAB¥·¥êー¥º¡§Âî±Û¤·¤¿¹âÂ®ÀÇ½¤È°ÂÄêÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢PlayStation(R)5Æ°ºî³ÎÇ§ºÑSSD
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_1_30830a2e1d6a5b39eb14be8d68177ae9.jpg?v=202508280328 ]
NEM-PAB¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nem-pab/
¡¦NEM-PAC¥·¥êー¥º¡§¥²ー¥à¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤¹¤¿¤á¤ÎGen4 SSD¡¢PlayStation(R)5Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_2_0f080add0230e525d4592874847cd1e8.jpg?v=202508280328 ]
NEM-PAC¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nem-pac/
¡¦NEM-PA¥·¥êー¥º¡§ÊüÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Òー¥È¥·¥ó¥¯ÅëºÜ¡£PS5(TM)¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸³ÈÄ¥¤ËºÇÅ¬¤ÊÆ°ºî³ÎÇ§ºÑSSD
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_3_995deeb9a38dbd2ac07cec72d6bb3bb7.jpg?v=202508280328 ]
NEM-PA¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/nem-pa/
¡¦NEM-PA Value¥·¥êー¥º¡§PS5ÀìÍÑ¤Î¥Òー¥È¥·¥ó¥¯ÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉSSD
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_4_3aea6516e9b8f7e81ef12e9bd1c39560.jpg?v=202508280328 ]
NEM-PA¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nem-pavc/
¡¦G¥·¥êー¥ºLE¡§¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Î¥²ー¥à¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤ò¼Â¸½
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_5_d0732708b0c58b39c7932800e09ce245.jpg?v=202508280328 ]
G¥·¥êー¥ºLEÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn4le/
¡¦G¥·¥êー¥º¡§ ¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¡¢¹âÉé²Ù½èÍý¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ç²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ò¼Â¸½
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_6_28535f042afec85c4110d9a313730f51.jpg?v=202508280328 ]
G¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/g-ne1n/
¢£M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe SSD
¡¦G¥·¥êー¥ºME¡§¹âÂ®°ÂÄêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿2230 M.2 SSD
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_7_2a4ea1100f6c3481120f4bd5e7ff159d.jpg?v=202508280328 ]
G¥·¥êー¥ºMEÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn4me/
¢£M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD
¡¦G¥·¥êー¥ºHE¡§¿·À¤Âå¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉGen5 SSD
[É½8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_8_7b351c34ebf706dbcc8eb688b1f0218a.jpg?v=202508280328 ]
G¥·¥êー¥ºHEÀ½ÉÊ¥Úー¥¸: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn5he/
¡¦X¥·¥êー¥º¡§ ¹âÂ®ÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿Gen5¡¡SSD
[É½9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_9_6bc17ed7107f151c7cb1b251734083a3.jpg?v=202508280328 ]
X¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn5pro/
¢£¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD
¡¦NX-P4SE¥·¥êー¥º¡§ USB 40GbpÂÐ±þ¤Î¹âÂ®¥Çー¥¿Å¾Á÷²ÄÇ½¤Ê¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD¡£ PU¥ì¥¶ー¥¥ã¥ê¥ó¥°¥Ýー¥ÁÉÕ¤
[É½10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_10_49770039adbbecffabd66c04b673b058.jpg?v=202508280328 ]
NX-P4SE¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://www.nextorage.net/ssds/p4se/
¡¦NX-P2SE¥·¥êー¥º¡§ USB 10Gbps(1 TB / 2 TB)¡¢USB 20Gbps(4 TB)ÂÐ±þ¤Î¹âÂ®¥Çー¥¿Å¾Á÷²ÄÇ½¤Ê¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD¡£ PU¥ì¥¶ー¥¥ã¥ê¥ó¥°¥Ýー¥ÁÉÕ¤
[É½11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_11_591933f7bc974c9e2831ab94e94998c4.jpg?v=202508280328 ]
NX-P2SE¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nextorage.net/ssds/p2se/
¡¦NX-P2SE G¥·¥êー¥º¡§ L»ú¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD
[É½12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_12_0672c049bbf89dfdbf2ba23332f77215.jpg?v=202508280328 ]
NX-P2SE G¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nextorage.net/ssds/p2seg/
¡¦NX-P2MG¥·¥êー¥º¡§iPhoneÇØÌÌ¤Ë´ÊÃ±ÁõÃåMagSafeÂÐ±þ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD
[É½13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_13_2735221ed2e200912c8deac4131b48e9.jpg?v=202508280328 ]
NX-P2MG¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nextorage.net/ssds/p2mg/
¢£microSDXC¥á¥â¥êー¥«ー¥É
¡¦G¥·¥êー¥º¡§A2ÂÐ±þ¤Ç¥²ー¥à¤«¤éÆ°²è»£±Æ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹microSD¥«ー¥É
[É½14: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_14_31e79620516633f05f6aa7e880e9d79e.jpg?v=202508280328 ]
G¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nextorage.net/cards/msd/g-nm1a/
¢£microSDXC Express¥á¥â¥êー¥«ー¥É
¡¦G¥·¥êー¥ºEX¡§Nintendo Switch2Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß microSD Express¥á¥â¥êー¥«ー¥É
[É½15: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/151_15_0a2e31e4f53ed80e7d1fcd3bca93d52e.jpg?v=202508280328 ]
G¥·¥êー¥ºEXÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.nextorage.net/cards/msd/nm3a/
[Ãí]
NVMe ¤ÏNVM Express, Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£PCle¤ª¤è¤ÓPCI Express¤ÏPCI-SIG¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
PlayStation ¤ª¤è¤ÓPS5¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Amazon ¤ª¤è¤Ó Amazon.co.jp ¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£