8·î31Æü¤Ï¡Ö¤ä(£¸)¤µ(£³)¤¤(£±)¡×¤ÎÆü¡£¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¤Ç¤ÏÌîºÚ¤ÎÆü¸ÂÄê¥±ー¥¤òÈÎÇä
¡Ê³ô¡Ë¥³¥à¥µ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¡Ö¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¡×¤Ï ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î»ºÃÏ¡¦ÇÀ±à¤Î¸·Áª¤·¤¿½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¥±ー¥¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¤Î¥±ー¥¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¤Ç»È¤¦º½Åü¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¡¢¥Õ¥ëー¥ÄËÜÍè¤Î´Å¤µ¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·Á´¤ÆÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é :
http://www.cafe-commeca.co.jp/
¡ØÌîºÚ¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñÀÄ²ÌÊª¾¦¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É9ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸ÁÈ¹ç¤¬¡¢±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¹ñ»ºÌîºÚ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä(£¸)¤µ(£³)¤¤(£±)¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é£¸·î31Æü¤ò1983Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ58Ç¯¡Ë¤ËÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¤Ç¤Ï 8·î31Æü(Æü) ¤Î¡ÖÌîºÚ¤ÎÆü¡×¤ËÀÄ¿¹¸© ¿·¶¿Â¼»º ´õ¾¯¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡Ö¶¿¤Î¤¤ß¡×¤È±ö¥¯¥êー¥à¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥ ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¶¿¤Î¤¤ß¤ÏÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¤ÎÌ¾Êö¡¦´äÌÚ»³¤Î¤Õ¤â¤È¡¢É¸¹â¿ôÉ´¥áー¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÖÖÃÏ¶è¡Ê¤À¤±¤Á¤¯¡Ë¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤ß¡× ¤È¤ÏÄÅ·ÚÊÛ¤Ç¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤¬¼Â¤ë¤ªËßÁ°¸å¡¢´äÌÚ»³Ï¼¤ÏÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬10ÅÙ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¡¢Ä¥¤ê¤Î¤¢¤ë²ÌÈé¤ÈÅüÅÙ18ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë´Å¤µ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¿¤Î¤¤ß¤ò¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌîºÚ¤ÎÆü¤Î¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¿·¶¿Â¼»º´õ¾¯¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡Ö¶¿¤Î¤¤ß¡×¤Î¥±ー¥¡¡\1100/1¥Ôー¥¹
¡öÌîºÚ¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢Å¸³«´ü´Ö¡¦²Á³Ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î»ºÃÏ¡¦ÇÀ±à¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡¢½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¥±ー¥¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¯¥êー¥à¤Ç»È¤¦º½Åü¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¡¢¥Õ¥ëー¥ÄËÜÍè¤Î´Å¤µ¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¤Î¥±ー¥¤Ï¡¢Á´¤ÆÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¸ø¼°HP¡Ïhttp://www.cafe-commeca.co.jp/
¡ÎSHOP¡Ïhttp://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist
¡ÎInstagram¡Ïhttps://www.instagram.com/cafecommeca
¡ÎLINE¡Ï@Cafe comme ca