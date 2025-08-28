¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥È¤¬ÆüËÜºÇÂç¤ÎROS³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÖROSCon JP 2025¡×¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼Íµ¿Í¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊROS³«È¯¼Ô²ñµÄROSCon 2025¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¢¸ø¼°¥íー¥«¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖROSCon JP 2025¡×¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ROSCon JP 2025¤Ï¡¢10·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤ÊROS³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÖROSCon 2025¡×¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸ø¼°¤Ê¥íー¥«¥ëROSCon¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Open Robotics¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍROSCon JP¤¬¼çºÅ¤·¡¢½é³Ø¼Ô¤«¤é½ÏÎý¼Ô¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î ROS³«È¯¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¹Ö±é¤ä¥Ç¥â¡¢¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î³Ø¤Ó¤ä¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¨¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÌÏ·¿Á¥¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Î§¹Ò¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥È AI CAPTAIN¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢C++¤äPython¤òÃæ¿´¤Ë ROS¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ROS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë³«È¯¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤È¤Îµ»½Ñ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ä¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤Î·Àµ¡¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ROSCon JP 2025
³«ºÅÆüÄø¡¡¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://portmesse.com/access¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://roscon.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥È³µÍ×¡Û
¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥È¤Ï¾®·¿Á¥Çõ¸þ¤±¼«Î§¹Ò¹Ôµ»½Ñ³«È¯¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö³¤¤ÎDX¡×¤È¡ÖÁ¥Çõ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÁ¥¤Î¼«Î§¹Ò¹Ôµ»½Ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼«Î§¹Ò¹Ôµ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á¥Çõ¾èÁÈ°÷¤Î¥µ¥Ýー¥È¤äÁ¥Çõ°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¹âÀÇ½¥»¥ó¥µー¤ä¥«¥á¥é¤Ç¼þÊÕ¾õ¶·¤òÇ§¼±¤·¤ÆAI¤¬¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤Ê¹ÒÏ©¤òÁª¤Ö¡¢¼«Î§¹Ò¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥ÈAI CAPTAIN¡Ù(https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?reload%3D9%26v%3DKh1QFLIkMvA&sa=D&source=docs&ust=1756349912411746&usg=AOvVaw0ePhdwaejvv_E6-yoj7xAj)¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¼ÂÁõ¤òÃå¼Â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥Î¥Ã¥È
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î8Æü
Ìò°÷¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÌÚÂ¼Íµ¿Í¡¢¼èÄùÌòCTO ²£»³ÃÒ¾´
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÄ¹Á¾º¬Ä®130ÈÖÃÏ42 S-CubeËÜ´Û313¹æ¼¼
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èµµ¸Í1-16-8 ·ß²¬Âè°ì¥Ó¥ë3C
¹Åç¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è¾åÈ¬ÃúËÙ7-1 HIOS HIROSHIMA 405¹æ¼¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿å¾å¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼«Î§¹Ò¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://8kt.jp/
¡ã¸ø¼°SNS¡ä
X¡§https://x.com/8ktjp
Facebook¡§https://www.facebook.com/8ktjp
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/8kt/?viewAsMember=true