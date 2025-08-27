¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×7³äÄ¶
½÷À¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È³ô¼°²ñ¼ÒWaris(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½:ÊÆÁÒ»Ë²Æ¡¢ÅÄÃæÈþÏÂ¡¢²Ïµþ»Ò¡¢°Ê²¼Waris)¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡ÊÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òËÜÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Ä´ºº·ë²Ì¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡× URL¡§https://forms.gle/vULKY5MigE7VNSFv9(https://forms.gle/vULKY5MigE7VNSFv9)
¢£Ä´ººÇØ·Ê
À¯ÉÜ¤Î¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë2025¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÌò³ä¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¶È³¦¤ÎÄã¤¤½÷ÀÈæÎ¨¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤äÇ½ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½¢¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ë¶È¤¬½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë²è¡¦¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ººÀßÌä
1¡¥¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
2¡¥¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
3¡¥¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡Ö²ÝÂê¡×¤ä¡ÖÂçÊÑ¤µ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
4¡¥¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¢£Ä´ºº·ë²Ì
1-1. ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¤¬72.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¥ê¥âー¥È¡¦»þ´Ö¤Î¼«Í³¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ö°Õ»×·èÄê¤¬Áá¤¯¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾¯¿Í¿ô¤ÇÉ÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÆ¯¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆ¯¤¤Å¤é¤¤¡×¤Ï9.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤äÊó½·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¦ÉÔ½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ö°Õ»×·èÄê¤¬Áá¤¯¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Â°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï17.6%¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÌÌ¤È°¤¤ÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬89.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1-2.¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×ÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
1-3.¡ÖÆ¯¤¤Å¤é¤¤ ¡× ¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆ¯¤¤Å¤é¤¤¡×ÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
1-4.¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤ ¡×ÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
2. ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡Ê¥ê¥âー¥È¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê66.7%¡Ë¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡×¡Ê61.1%¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
3. ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡Ö²ÝÂê¡×¤ä¡ÖÂçÊÑ¤µ¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡Ö²ÝÂê¡×¤ä¡ÖÂçÊÑ¤µ¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¤Ï¡¢¡Ö·Ð±ÄÂÎÀ©¤äÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¡Ê66.2%¡Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢¥¥ã¥Ñ¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¡Ê65.7%¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
4. ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë
¡ÚÍ×Ìó¡Û¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ä½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄêÀ¤ä¹â¤¤¶ÈÌ³Éé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä©Àï¤¹¤ëºÝ¤Ï´ë¶È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¶¦´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò½Ï¹Í¤·¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ÇÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò°ÂÁ´¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³¤¸¶¤Ë½Ð¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁ¥¤òÁæ¤®¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¶¦Í¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤Äó°Æ¤Ï¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÆ³Æþ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå ·ÐÍý¡¦ºâÌ³)
¡ÖÂç´ë¶È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤´õË¾¿¦¼ï¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤äµ¯¶È¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð¸³ÃÍÃßÀÑ¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÌÀ³Î¤ËÆÀ¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê20Âå ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖÂç¼ê´ë¶È¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¹Êó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤â700Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌò°÷¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤ä¸ÜÌä¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¤â³«¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå ·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¡Ë
¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¶¦´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¤Ë¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ä²ÈÂ²¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Íð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤ò½Ï¹Í¤·¤Æ¤«¤é·èÃÇ¤·¤¿¤Û¤¦ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê40Âå ¿Í»ö¡Ë
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë½÷À¤¬°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Âç¼ê´ë¶ÈÅù¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¥é¥¤¥¹¥Þ¥Íー¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òkeep¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå »öÌ³¡Ë
¢£Ä´ºº¤Ø¤Î¹Í»¡
³ô¼°²ñ¼ÒWaris ¶¦Æ±ÂåÉ½ ÅÄÃæÈþÏÂ
º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢É¾²Á¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤ä¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Waris¤ÏËÜÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î27Æü～7·î11Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë½÷À
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë²óÅú
²óÅú¿ô¡§233·ï
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWaris
