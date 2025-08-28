¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤Î¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï675Ëü±ß¡¢Ê¿¶Ñ»þµë¤Ï2550±ß
¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÅç¹¯·Ã¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¿¦¼ï¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢Ê¿¶ÑÆüµë¡¢Ê¿¶Ñ»þµë¤´¤È¤Ë¥È¥Ã¥×10¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»õ²Ê°å»Õ¤Î675Ëü±ß¤Ç¡¢Æ±Î¨9°Ì¤ÎÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍý¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢Â¤±à»Ü¹©´ÉÍý¤Ï512Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ»þµë¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀßÈ÷¡¦ÅÅµ¤Àß·×¤Î2550±ß¤Ç¡¢10°Ì¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï1475±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×Ê¿¶ÑµëÍ¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï675Ëü±ß¡¢Ê¿¶Ñ»þµë¤Ï2550±ß
¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¡Êhttps://seniorjob.jp/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµá¿Í¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò¡¢ÁªÂò¤·¤¿µá¿Í¾ò·ï¤´¤È¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬2023Ç¯11·î30Æü¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ¤òµá¿Í°ìÍ÷¥Úー¥¸¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢µá¿Í·ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÂ¿¿ô¤Î¾ò·ï¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢¡¢¿¦¼ï¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ëµá¿Í¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î25Æü»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10¤ò¡¢Ç¯¼ý¡¢Æüµë¡¢»þµë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤ËÊ¿¶ÑµëÍ¿É½¼¨µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¡Ê2023Ç¯12·î1Æü¡Ë
https://corp.senior-job.co.jp/news/2023/12/01/140000
¢£1°Ì¤Ï675Ëü±ß¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- 1°Ì¡¡»õ²Ê°å»Õ¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý675Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û1050Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô33·ï¡Ë
- 2°Ì¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÊPM¡Ë¡¦¥êー¥Àー¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý600Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û850Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô51·ï¡Ë
- 3°Ì¡¡ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý550Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û1000Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô83·ï¡Ë
- 3°Ì¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯/¥µー¥ÐÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý550Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û850Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô84·ï¡Ë
- 3°Ì¡¡IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý550Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û825Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô16·ï¡Ë
- 6°Ì¡¡·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦È¯Ãí¼Ô»Ù±ç¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý525Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û850Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô144·ï¡Ë
- 6°Ì¡¡ÅÚÌÚÀß·×¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý525Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û850Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô90·ï¡Ë
- 6°Ì¡¡ÅÅµ¤¹©»ö»Ü¹©´ÉÍý¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý525Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û750Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô187·ï¡Ë
- 9°Ì¡¡ÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍý¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý512Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û975Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô662·ï¡Ë
- 9°Ì¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢³«È¯¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý512Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û825Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô22·ï¡Ë
- 9°Ì¡¡Â¤±à»Ü¹©´ÉÍý¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý512Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û600Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô22·ï¡Ë
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10¤Ï¡¢1°Ì¤Î»õ²Ê°å»Õ¤È3°Ì¤ÎÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò½ü¤¡¢IT·Ï¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È·úÀß·Ï¤Îµ»½Ñ¿¦¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Ê³°¤Ï¹ñ²È»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ê¿¦¼ï¤Ç¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë1°Ì¤Î»õ²Ê°å»Õ¤ä¡¢·úÀß·Ï¤Îµ»½Ñ¿¦¤Ï°Û¶È¼ï¤¬´ÊÃ±¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ð¸³¤È»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢°Ê³°¤Ë¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢»ñ³Ê¤À¤±¤Ç½¢¿¦¤¬¥¹¥àー¥º¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¤¬Èæ³ÓÅª´Ë¤¯¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÂèÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
IT´ØÏ¢¤Îµá¿Í¤ÎµëÍ¿¤ÎÄó¼¨³Û¤¬¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤ËIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤¬·ï¿ô¤ÈµëÍ¿³Û¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¤ÏÂ¾¤ÎIT´ØÏ¢¤Î¿¦¼ï¤È°ã¤¤¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶È¥¹¥¥ë¤âµá¤á¤é¤ì¡¢·ÐÎò¤âÈæ³ÓÅªÂ¿ÍÍ¤Ê¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤¬±Ä¶È¤ä¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤â¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎµëÍ¿¤¬Ç¯¼ý¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¿¦¼ï¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦SE¡ÊWeb·Ï¡Ë¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý475Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û850Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô442·ï¡Ë
- ±Ä¶È¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý475Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û1250Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô1291·ï¡Ë
- ²ñ·×»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý450Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û750Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô397·ï¡Ë
- ÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý425Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û450Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô104·ï¡Ë
- ¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý400Ëü±ß¡ÊºÇ¹â³Û600Ëü±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô713·ï¡Ë
Web·Ï¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Â¾¤ÎIT´ØÏ¢¿¦¼ï¤È¶¦ÄÌ¤·¤¿µÞ·ã¤Ê¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢DX´ØÏ¢¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Web´ØÏ¢¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¤Ë¤â¡¢¸Ä¿Í¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¡¢µëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¿¦¤ÏÄêÇ¯Á°¤Î¿Í¸ý¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï·¸å¤Îµá¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç´íµ¡´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ïµá¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ä»Å»öÆâÍÆ¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤µëÍ¿³Û¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÀÇÍý»ÎÊä½õ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¤ÇÀÇÍý»Î¤ä¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦²ñ·×»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢»öÌ³·Ï¤ÎÂ¾¤Î¿¦¼ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤µëÍ¿¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×»öÌ³½ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬Ìä¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Êíµ¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤âÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¤Î¶ÐÌ³¤äºâÌ³¡¦·ÐÍý¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£
ÌôºÞ»Õ¤¬ÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¤â¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¾ò·ï¤Ç¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³»ñ³Ê¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¹ç³Ê¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤â¤¢¤ëÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿µá¿Í¿ô¤Èµá¿Í¾ò·ï¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤â¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Çµá¿Í¤ÎÂ¿¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³¤Ë¤ÏÂèÆó¼ï±¿Å¾ÌÈµö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤«¤é½é¿´¼Ô´¿·Þ¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¸å¤Ë»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ê²ñ¼Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢°Û¶È¼ï¡¦Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥Ë¥¢¸þ¤±Ê¿¶ÑÆüµë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï3¿¦¼ï¤·¤«¤Ê¤¤
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¿¶ÑÆüµë¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¤¬Ç¯¼ý¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¿¦¼ï¤Ï3¿¦¼ï¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
- 1°Ì¡¡»ÜÀß·ÙÈ÷¡¡Ê¿¶ÑÆüµë11000±ß¡ÊºÇ¹â³Û22000±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô945·ï¡Ë
- 2°Ì¡¡±¿Á÷¸½¾ìºî¶È°÷¡¡Ê¿¶ÑÆüµë10000±ß¡ÊºÇ¹â³Û14000±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô61·ï¡Ë
- 3°Ì¡¡¸òÄÌÍ¶Æ³·ÙÈ÷¡¡Ê¿¶ÑÆüµë9600±ß¡ÊºÇ¹â³Û18000±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô2435·ï¡Ë
·ÙÈ÷¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Çµá¿Í·ï¿ô¤ÎÂ¿¤¤»ÜÀß·ÙÈ÷¤È¸òÄÌÍ¶Æ³·ÙÈ÷¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÍ¶Æ³·ÙÈ÷¤Ï²°³°¤ÇÎ©¤Á»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Å»öÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤â»ÜÀß·ÙÈ÷¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢µëÍ¿¤â»ÜÀß·ÙÈ÷¤¬¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÜÀß·ÙÈ÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»Å»öÆâÍÆ¤¬¹¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òÄÌÍ¶Æ³·ÙÈ÷¤è¤ê¤âµá¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
±¿Á÷¸½¾ìºî¶È°÷¤ÏÆÃÄê¤Î¿¦¼ï¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢µá¿ÍÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±¿Á÷¶ÈÌ³¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¶ÈÌ³¤äÊä½õ¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Å»ö¤äÀìÌçÅª¤Ê»Å»ö¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤Î³Û°Ê³°¤â´Þ¤á¤Æ¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£1°Ì¤Ï2550±ß¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±Ê¿¶Ñ»þµë¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¿¶Ñ»þµë¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- 1°Ì¡¡ÀßÈ÷¡¦ÅÅµ¤Àß·×¡¡Ê¿¶Ñ»þµë2550±ß¡ÊºÇ¹â³Û2800±ß¡¢µá¿Í¿ô111·ï¡Ë
- 2°Ì¡¡¥×¥é¥ó¥ÈÀß·×¡¡Ê¿¶Ñ»þµë2500±ß¡ÊºÇ¹â³Û4150±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô84·ï¡Ë
- 3°Ì¡¡ÌôºÞ»Õ¡¦´ÉÍýÌôºÞ»Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë2100±ß¡ÊºÇ¹â³Û2650±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô267·ï¡Ë
- 4°Ì¡¡´Ç¸î»Õ¡¦½Ú´Ç¸î»Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1650±ß¡ÊºÇ¹â³Û3400±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô3210·ï¡Ë
- 5°Ì¡¡½Î¹Ö»Õ¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1587±ß¡ÊºÇ¹â³Û3750±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô79·ï¡Ë
- 6°Ì¡¡»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1562±ß¡ÊºÇ¹â³Û2250±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô135·ï¡Ë
- 7°Ì¡¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1500±ß¡ÊºÇ¹â³Û3250±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô147·ï¡Ë
- 7°Ì¡¡ïª»Õ¡¦µä»Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1500±ß¡ÊºÇ¹â³Û3250±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô52·ï¡Ë
- 7°Ì¡¡½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1500±ß¡ÊºÇ¹â³Û2000±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô36·ï¡Ë
- 10°Ì¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1475±ß¡ÊºÇ¹â³Û1575±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô875·ï¡Ë
·úÀßµ»½Ñ¼Ô¤ÈIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×10¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ò·úÀß·Ï¤ÎÀìÌç¿¦¤È°åÎÅ·Ï¤ÎÀìÌç¿¦¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²òÀâ¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¼Ò°÷¡¦¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à°Ê³°¤ÎÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤âËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò´õË¾¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
5°Ì¤Î½Î¹Ö»Õ¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー½Ð¿È¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä¡¢²áµî¤Î³ØÎò¤òÀ¸¤«¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¤«¤é¿Íµ¤¤Î¿¦¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾ò·ï¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¤¬¡¢µá¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤ËÄÁ¤·¤¤¿¦¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤ÏÂç¼ê¤Î»±²¼¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÄÂ¾å¤²¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¤¥áー¥¸°Ê¾å¤Ë»þµë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿¶Ñ»þµë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤¬»õ²Ê½õ¼ê¤ä¹Ö»Õ¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤â¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
Ê¿¶Ñ»þµë¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎµëÍ¿¤¬»þµë¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¿¦¼ï¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- »õ²Ê½õ¼ê¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1300±ß¡ÊºÇ¹â³Û1750±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô72·ï¡Ë
- ¥Çー¥¿ÆþÎÏ¡¦¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1300±ß¡ÊºÇ¹â³Û1750±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô66·ï¡Ë
- ¹Ö»Õ¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1250±ß¡ÊºÇ¹â³Û4000±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô192·ï¡Ë
- Á÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ðー¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1250±ß¡ÊºÇ¹â³Û2000±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô228·ï¡Ë
- °åÎÅ»öÌ³¡¦Ä´ºÞ»öÌ³¡¡Ê¿¶Ñ»þµë1200±ß¡ÊºÇ¹â³Û2250±ß¡¢µá¿Í·ï¿ô614·ï¡Ë
²ð¸î¤ä´Ç¸î½õ¼ê¤Îµá¿Í¤Ï¡¢µá¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Ìµ»ñ³Ê¡¦Ì¤·Ð¸³¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾å¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤ëµëÍ¿¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÍýÍ³¤Ë½¢¶È¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤âÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯Ìµ»ñ³Ê¡¦Ì¤·Ð¸³¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»õ²Ê½õ¼ê¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬²ð¸î¤ä´Ç¸î½õ¼ê¤è¤ê¤âÄã¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤á¤ÎµëÍ¿ÀßÄê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿ÆþÎÏ¡¦¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Îµá¿Í¤È°åÎÅ»öÌ³¡¦Ä´ºÞ»öÌ³¤Îµá¿Í¤Ï¡¢»öÌ³·Ï¤Îµá¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á÷·Þ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Îµá¿Í¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö°Ê³°¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤Îµá¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµëÍ¿¤¬¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Îµá¿Í¤Ï¡¢²¿¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Å»öÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÇã¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤«¡¢ºÇ¹â³Û¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³¡¦¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È·ÇºÜµá¿Í¤Î¿¦¼ï¤´¤È¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº
- Ä´ººÆü¡§¡¡¡¡2025Ç¯8·î25Æü
- Ä´ººµ¡´Ø¡§¡¡¼«¼ÒÄ´ºº
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡¡¾åµÄ´ººÆü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í64900·ï¤Î¿¦¼ï¤´¤È¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿
- ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§¡¡Á´¹ñ
- Ä´ººÊýË¡¡§¡¡¾åµÄ´ººÆü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿¶ÑµëÍ¿É½¼¨µ¡Ç½¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¿¦¼ï¤´¤È¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò»»½Ð¡Ê¢¨2¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿¶ÑµëÍ¿É½¼¨µ¡Ç½¡×¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¿¶ÑµëÍ¿¤Î»»½Ð¤Ç¤Ï¡¢µá¿Í·ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÂ¿¿ô¤Î¾ò·ï¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤ÏÃÍ¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿¦¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ü³°¡£
¢£¥·¥Ë¥¢ÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
50ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¥µ¥¤¥È»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£µá¿Í¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¼ç¤Ë50ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤¬µá¿Í¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢µá¿Í´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ä¡¢50Âå¡¦60Âå¡¦70Âå°Ê¾å¤Î¶ÐÌ³¿Í¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢¤Î³èÌö¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬°Â¿´¤·¤Æ±þÊç¤ä½¢¿¦³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¿Í´ë¶È¤â½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¡¢À®²ÌÊó½·À©¤Ç¡¢ºÎÍÑ·èÄê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µá¿Í¤ò²¿·ï·ÇºÜ¤·¤Æ¤âÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»Å»ö¤ò¤ªÃµ¤·¤Î¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤ä¡¢¥·¥Ë¥¢¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤ª»Å»ö¤ò¤ªÃµ¤·¤Î¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://seniorjob.jp/
- ´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://seniorjob.jp/landing/client/lp-03/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÅç¡¡¹¯·Ã
ËÜ¼Ò¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ2ÃúÌÜ5－22¥»¥¥µ¥¯¥Ó¥ë8F
URL ¡§¡¡https://corp.senior-job.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡¥·¥Ë¥¢¤Î¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹Äó¶¡
±¿±Ä¥µ¥¤¥È¡§
¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡§¡¡https://seniorjob.jp/
¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§¡¡https://senior-job.co.jp/
¥·¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡§¡¡https://senior-job.co.jp/magazine/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎPDF¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d31414-170-d0c85d7d554d34f6e0b1fe442e2f48a5.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡¡¹ÊóÉô¡¡°ÂÉ§¡Ê¤¢¤Ó¤³¡Ë
TEL¡§080-4107-5851¡¡¡¡e-mail¡§m-abiko@senior-job.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö
50ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸µ¯¶È²È½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃæÅç¤¬¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥·¥Ë¥¢¤Î½¢¿¦¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Î²ò·è¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¶È¼ïÅ¾´¹¡£Å°Äì¤·¤¿¸úÎ¨²½¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÁí¹ç¿Íºà²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì±ä¤Ù9Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëµá¿¦¼Ô¤Èµá¿Í´ë¶È¤¬ÅÐÏ¿¡£