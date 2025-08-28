½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¼êÄ¢¡ÖSOFT FILE (¥½¥Õ¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë)¡×¤ò10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä
¡ÖSOFT FILE (¥½¥Õ¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë)¡×¤Ï¡¢¸ü¼ê¤Î¾å¼Á¤ÊPUÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Äºà¤ò¤¢¤¨¤ÆÆþ¤ì¤º¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¼êÄ¢¤Ç¤¹¡£É½»æ¤òÎ¢Â¦¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥°¥Îー¥È¡¢¥·ー¥ëÄ¢¡¢¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢A5¡¢À»½ñ(¥Ð¥¤¥Ö¥ë)¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤15mm¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È£²¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ²ÄÆ°¼°¤Î¥Ú¥ó¥Û¥ë¥Àー(Ìó14mm·Â¤Þ¤ÇÂÐ±þ)¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSOFT FILE (¥½¥Õ¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë)¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÚA5¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§W185¡ßH235¡ßD25mm
¡¡¡¡¡¡ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§203g
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÇºà¡§¹çÈéÀ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥ó¥°¡§15mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ2,750±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡ WAF1415B ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡ ¡¡WAF1415N ¥°¥ìー
¡¡¡¡¡¡¡¡ WAF1415K ¥Í¥¤¥Óー
¡ÚÀ»½ñ(¥Ð¥¤¥Ö¥ë)¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§W140¡ßH190¡ßD25mm
¡¡¡¡¡¡ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§138g
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÇºà¡§¹çÈéÀ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥ó¥°¡§15mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ2,420±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡ WBF1416B ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡ ¡¡WBF1416N ¥°¥ìー
¡¡¡¡¡¡ WBF1416K ¥Í¥¤¥Óー
¡Ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¡Û
¡¡¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§W110¡ßH145¡ßD25mm
¡¡¡¡¡¡ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§100g
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÇºà¡§¹çÈéÀ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥ó¥°¡§15mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§1,900±ß¡ÊÀÇ¹þ2,090±ß¡Ë
¡¡¡¡ ¡¡WPF1417B ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡ WPF1417N ¥°¥ìー
¡¡¡¡¡¡ WPF1417K ¥Í¥¤¥Óー