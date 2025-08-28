ÀÅ²¬¸©ÆâÃæÉô½é¡ÖOut of KidZania in ¤ä¤¤¤Å 2025¡×»²²Ã¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ò 9 ·î 1 Æü¤è¤êÊç½¸³«»Ï
¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÃæÌî¹°Æ»¡¢°Ê²¼ ¾ÆÄÅ»Ô)¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Î¿¦¶È¡¦¼Ò²ñÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦ KCJ GROUP ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô¤Ã« Æ»À®¡¢°Ê²¼ KCJ GROUP¡Ë´ë²è¡¦¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Î³¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¼Â¼Ò²ñ¤Ç»Å»ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOut of KidZania in ¤ä¤¤¤Å 2025¡×(°Ê²¼ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È)¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³Æ¼ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃêÁª¿½¹þ¤Î¼õÉÕ¤òÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖOut of KidZania¡×¤¬ÀÅ²¬¸©ÆâÃæÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤³¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë±ö¤µ¤Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤µ¤Ð¼÷»Ê¡×¤òºî¤ë¡Ö¤µ¤Ð¼÷»Ê¿¦¿Í¤Î»Å»ö¡×¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¾ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¾ö¤òºîÀ®¤¹¤ë¡Ö¾ö¿¦¿Í¤Î»Å»ö¡×Åù¡¢Á´25¼ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¥¤¥áー¥¸¤Ï¸å½Ò¡Ë¡£»Å»öÂÎ¸³¸å¤ÏÀìÍÑÄÌ²ß¡Ö¥äー¥Å¡×¤Ç¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§(Ìó20Å¹ÊÞ)¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÎÏ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¾ÆÄÅ»Ô¤ÈKCJ GROUP¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤É¤âÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ä»Å»ö¡×¤ä¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÆÄÅ»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹½ÁÛÁí¹çÀïÎ¬¤è¤ê¡§https://www.city.yaizu.lg.jp/city-info/plan/category_city-info/mirai-soseisogo.html
¢£ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¿å»º²Ã¹©¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¥¤¥áー¥¸
¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤Î»Å»ö¥¤¥áー¥¸
¥¯¥ìー¥ó¤Î±¿Å¾¼ê¤Î»Å»ö¥¤¥áー¥¸
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Out of KidZania in ¤ä¤¤¤Å 2025
¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯11·î£±Æü(ÅÚ)～£²Æü(Æü)¡¡10:00～16:30
²ñ¾ì¡§Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¥·ー¥¬¥ë¥Éー¥à¡Ë¡Ê¾ÆÄÅ»ÔÊÝÊ¡Åç1050¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø1Ç¯À¸～¾®³Ø£¶Ç¯À¸
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/1¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÊÌÅÓºàÎÁÈñ¤¬¤«¤«¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¿ô¡§25¥×¥í¥°¥é¥à
¼çºÅ¡§¾ÆÄÅ»Ô
±¿±Ä¡§¥È¥ê¥Ê¥¹¡¢¥µ¥ó¥í¥Õ¥È¡¢¥Ê¥¤¥ó¡¢µÈÂ¼¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ
´Æ½¤¡§KCJ GROUP ³ô¼°²ñ¼Ò
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯£¹·î£±Æü(·î)～30Æü(²Ð)¡¡WEB»öÁ°Í½ÌóÀ©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Êhttps://www.city.yaizu.lg.jp/out-of-kidzania/¡Ë
¢£KCJ GROUP¡¿¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
KCJ GROUP¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤³¤É¤âÃ£¤Î¿¦¶È¡¦¼Ò²ñÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¡Ê2006Ç¯10·î³«¶È¡Ë¡×¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¹Ã»Ò±à¡Ê2009Ç¯3·î³«¶È¡Ë¡×¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Ê¡²¬¡Ê2022Ç¯7·î³«¶È¡Ë¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÎÌó2/3¥µ¥¤¥º¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡¢¼Âºß¤¹¤ë´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê³Ø¤Ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê³Ú¤·¤µ¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù¡£¤³¤É¤âÃ£¤¬¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤¬¼çÌò¤Î³¹¡×¤Ç¤¹¡£
https://www.kidzania.jp/
¢£Out of KidZania¡Ê¥¢¥¦¥È ¥ª¥Ö ¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡Ë ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Out of KidZania¤Ï¡¢¤³¤É¤âÃ£¤¬¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤ÇÄÌ¾ïÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤É¤âÃ£¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¦¶È¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤É¤âÃ£¤¬¡ÈÆ¯¤¯¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¸«¤ò¤·¡¢¹¥´ñ¿´¡¦Ãµµá¿´¤òÍ¯¤Î©¤¿¤»¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤â¼Ò²ñ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤É¤âÃ£¤ÎÀ¤³¦¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kidzania.jp/outof_info/¡¡