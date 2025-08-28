¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ëÀ¾Âç³ØÌô³ØÉô¤¬Á´¹ñÉ´²ßÅ¹Åù¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHREE¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï ― ¹á¤ê¤Î¤Á¤«¤é¤ò²Ê³Ø¤Ç¤Ò¤â¤È¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥±¥¢¤Ø
¾ëÀ¾Âç³ØÌô³ØÉô¡Êºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒACRO¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHREE¡Ê¥¹¥êー¡Ë¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¼«Á³Í³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖTHREE¡×¤È¡¢Å·Á³¸¶ÎÁ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦Æ±³ØÉô¤ÎÅ·Á³Êª²½³Ø¸¦µæ¼¼¡ÊÎëÌÚÎ¶°ìÏº¶µ¼ø¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¸Ìô³Ø¸¦µæ¼¼¡ÊËÌÂ¼²í»Ë½Ú¶µ¼ø¡¢²£Àîµ®Èþ½õ¶µ¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÀºÌý¤ä¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤Îµ¡Ç½ÀÃµº÷¤äÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥±¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖTHREE¡Ê¥¹¥êー¡Ë¡×¤Ï¡¢"¿´¡¦¤«¤é¤À¡¦È©"¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÀºÌý¤ä¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤äÀìÌçÅ¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë³ÆÇÞÂÎ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢THREE¤Î¸¦µæµòÅÀ¡ÖTHREE ¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¡¢¾ëÀ¾Âç³ØÌô³ØÉô¤ÎÅ·Á³Êª²½³Ø¸¦µæ¼¼¡ÊÎëÌÚÎ¶°ìÏº¶µ¼ø¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¸Ìô³Ø¸¦µæ¼¼¡ÊËÌÂ¼²í»Ë½Ú¶µ¼ø¡¿²£Àîµ®Èþ½õ¶µ¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿¢ÊªÀ®Ê¬¤Î¤â¤Äµ¡Ç½À¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡Ìô³ØÉô¤ÎÅ·Á³Êª²½³Ø¸¦µæ¼¼¤ÈÀ¸Ìô³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¿¢Êª¤äÀ¸Ìô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬¿Í¤Î¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¡×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò²Ê³ØÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿¢Êª¤äÀ¸Ìô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍÍÑ¤ÊÀ®Ê¬¡Ê³èÀÀ®Ê¬¡Ë¤ÎÃµº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¤¬»ý¤ÄÀ¸ÍýÅªºîÍÑ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ê¬¤Î°ÂÄêÀ¤äÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ë»ºÃÏ¤äºÏÇÝ¾ò·ï¤ÎÌôÍÑ¿¢Êª¤ÎÈæ³Ó¤â¹Ô¤¤¡¢À½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤ä°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âç³Ø¤Î¸¦µæÎÏ¤È¡¢THREE¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡¦À½ÉÊ³«È¯ÎÏ¤¬Í»¹ç¡£¿¢Êª¤Î¤â¤Ä²ÄÇ½À¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¸¦µæ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç³ØÌô³ØÉô¤ÏTHREE¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡¦¾ëÀ¾Âç³Ø¥µ¥¤¥ÈÆâ´ØÏ¢¥Úー¥¸
¡¡https://www.josai.ac.jp/news/20240429-37924-20210-16371-10527-76476-12211/
¡¦ACRO¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÆâ´ØÏ¢¥Úー¥¸
¡¡https://acro-inc.co.jp/top-news/acro-news-10/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾ëÀ¾Âç³Ø ¹Êó²Ý
TEL¡§049-271-7543
¥áー¥ë¡§koho@josai.ac.jp
