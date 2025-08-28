¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¤¬9·î22Æü¤Ë¥Õ¥§¥íー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»ÕÄïÂÐÃÌ Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÎÏ¡×¤ò³«ºÅ ― ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ¥Õ¥§¥íー¤é¡¢Âç³Ø±ØÅÁ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÆ±ÂçÎ¦¾å¶¥µ»ÉôOB¤¬ÂÐÃÌ
¶ðß·Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿³ØÄ¹¡§Â¼¾¾Å¯Ê¸¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¥Õ¥§¥íー¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡Ö»ÕÄïÂÐÃÌ Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÎÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¥Õ¥§¥íー¤Ç¤¢¤ëÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ»á¤È¡¢Æ±ÂçÎ¦¾å¶¥µ»ÉôOB¤Ç¸½ºß¤Ï³ÆÂç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÁ°ÅÄ¹¯¹°»á¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÎ¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ¡Ë¡¢髙ÎÓÍ´²ð»á¡ÊÎ©¶µÂç³ØÂÎ°é²ñÎ¦¾å¶¥µ»ÉôÃË»Ò±ØÅÁ´ÆÆÄ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¹¥êー¥È°éÀ®¤ÎÈë·í¤äÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢Í×»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡¢Äê°÷1,000Ì¾¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë¡£²ñ¾ì¤Ï¶ðÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹µÇ°¹ÖÆ²¡£
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢¶µ°é¡¦³Ø½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1995Ç¯¤«¤é29Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ»á¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤éÆ±Ë¡¿Í¤Î¥Õ¥§¥íー¤È¤·¤Æ¡¢³ØÆâ³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤ä¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂç³Ø±ØÅÁ³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿ÂçÈ¬ÌÚ»á¤È¡¢¤½¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Î¨¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÁ°ÅÄ»á¡¢髙ÎÓ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»ÉôºßÀÒ»þ¤ÎÈëÏÃ¤«¤é¡¢¸½Âå¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¸ÄÀ¤Î¸«È´¤Êý¤ä°éÀ®ÊýË¡¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÕÄï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Î¦¾å¶¥µ»ÉôOB¤Î»°¾å¹â»Ë¡Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¥¢¥¹¥êー¥È·Ý¿ÍM¹â»Ë¡Ë»á¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¦¾å¶¥µ»´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¢¥Áー¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¨º¶¤ËÉÙ¤àµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¥Õ¥§¥íー¥¤¥Ù¥ó¥È2025
¡¡¡Ö»ÕÄïÂÐÃÌ Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÎÏ¡×³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û ÎáÏÂ7Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë 18¡§00～
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¶ðß·Âç³Ø ¶ðÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ µÇ°¹ÖÆ²¡Ê¢©154-8525 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1¡Ë
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡¦³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¥Õ¥§¥íー ÂçÈ¬ÌÚ ¹°ÌÀ »á
¡¦Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÎ¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ Á°ÅÄ ¹¯¹° »á¡Ê¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»ÉôOB¡Ë
¡¦Î©¶µÂç³ØÂÎ°é²ñÎ¦¾å¶¥µ»ÉôÃË»Ò±ØÅÁ´ÆÆÄ 髙ÎÓ Í´²ð »á¡Ê¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»ÉôOB¡Ë
¡Ú»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ë¡Û
¡¡»°¾å ¹â»Ë »á ¡Ê¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»ÉôOB¡Ë
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û»ÕÄïÂÐÃÌ Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÎÏ
¡¡¶áÇ¯¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂçÈ¬ÌÚ»á¤È¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô½Ð¿È¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô´ÆÆÄ¤¬¡¢ºßÀÒ»þ¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¸ÄÀ¤Î¸«È´¤Êý¤ä°é¤ÆÊý¡¢Ì´¤ò»ý¤ÄÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄê¡¡°÷¡Û1,000Ì¾
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë¡£
¡¡https://forms.gle/PFN4aXtBrgXwjV9v9
¡Ú¼çºÅ¡Û³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø
¡Ê¶ðß·Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ´ØÏ¢¥Úー¥¸¡Ë
¡¦³Ø¹»Ë¡¿Í¶ðß·Âç³Ø¥Õ¥§¥íー¤ËÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ»á Ç¤Ì¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/topics/2024/0411-15642.html¡¡¡¡
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÀïÎ¬¼¼
½»½ê¡§¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1
TEL¡§03-3418-9828
¥áー¥ë¡§koho@komazawa-u.ac.jp
