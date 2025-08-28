¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÄ´ºº¤«¤éÃµ¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ― ¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¸½¾ì¤«¤é³Ø¤Ö¡¢Á´°÷»²²Ã·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø ― ¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤ÈÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤¬¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏîµ¹¬µÁ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¡×¡Ë¤È³Ø¹»Ë¡¿ÍÂçÅìÊ¸²½³Ø±à ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¿ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¹â¶¶¿Ê¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î²þÁ±¤ª¤è¤ÓÁ´°÷»²²Ã·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±¸¦µæ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢2027Ç¯3·î¤Ë¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤È¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥ÈURL
¡¡https://www.daito.ac.jp/research/promotion/news/details_44415.html
¢£³µÍ×
1¡¥ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡¢²ÝÂê
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï2.7¡ó¤Ø¤ÎºÆ°ú¤¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¿¦¾ì¤ÇÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ï¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¶µ¼ø¤ÈÃæÂ¼Î´Ê¸ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤ÎÀÐ¹õµ×¿Î»ÒµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂÁ©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ê¹Ô°Ù¼çÂÎÀ¡Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¼Ò°÷¤È¤Î´Ø·¸À¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÝÂê¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¡¸¦µæ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯8·î1Æü¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈ¾¹½Â¤²½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ®²Ì
¡¡ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍÑ¤¤¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÆâÍÆ¤òÀ°Íý¡¦²Ä»ë²½¡¦ÂÎ·Ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç¤Î°ÕµÁ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î»Ù±ç¸½¾ì¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬Ìä¡¦Ä´ºº¤·¡¢³Ø½ÑÅª»ëÅÀ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹©É×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ëÃÎ¸«¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤È¼ÁÅª¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äSNS¡¢³Ø²ñ¡¦¥Õ¥©ー¥é¥àÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯È¯¿®¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤ÈÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤¬´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¼ÂÁ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎ¸«¤È³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¨Æ¯¤äÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖÁ´°÷»²²Ã·¿¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¡¡2024Ç¯¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï2.7¡ó¤Ø¤ÎºÆ°ú¤¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢Ìó800Ì¾¤Ë¤Î¤Ü¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼ç¤Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ó
¡¦¸ÛÍÑ»Ù±ç¡§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡´ë¶È¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤òÄ¾ÀÜ¸ÛÍÑ¤·¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë»ö¶È½ê¤ÇÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦ÄêÃå»Ù±ç¡§Áí¹çÄêÃå¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¡Äê´üÌÌÃÌ¤ä¸¦½¤¡¢°åÎÅÊ¡»ãµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î°ÂÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ÈÌ³»Ù±ç¡§¶ÈÌ³Àß·×¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹
¡¡¶ÈÌ³¤ÎÁªÄê¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¡¢ÇÛÃÖ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨Ã£À®¥µ¥Ýー¥È¡§ https://www.isfnet-services.com/fdm
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤Ø¤Ï¡¢½¢Ï«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤µ¤Þ¤Ø¤Ï¡¢Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¿¤¤Êý¤¬Æ¯¤±¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ä¶À°È÷¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤HP¡§ https://www.isfnetjoy.com/
¢¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Ï¡¢1923Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÅìµþÈÄ¶¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ª¤è¤Óºë¶ÌÅì¾¾»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Ê¸³Ø¡¦·ÐºÑ¡¦³°¹ñ¸ì¡¦Ë¡¡¦¹ñºÝ´Ø·¸¡¦·Ð±Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦·ò¹¯²Ê³Ø¡¦¼Ò²ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡ÖÅìÀ¾Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¡×¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÌî¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ñÆ»¤äÆüËÜÊ¸²½¶µ°é¤Ë¤â¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ÅÁÅý¤È¸½Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¸òÎ®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î³¤³°¶¨Äê¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢³ØÀ¸¤ÎÂ¿Ê¸²½Íý²ò¤È¸ì³ØÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØHP¡§ https://www.daito.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¥¨¥Õ¥Í¥Ã¥È¡¡¹ÊóÃ´Åö
¡¡E-mail¡§ info@isfnet.com
¡¦ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø ¸¦µæ¿ä¿Ê¼¼
¡¡E-mail¡§ kenkyu@jm.daito.ac.jp
