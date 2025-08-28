¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¶Ã«Âç³Ø¡Û¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¡×¤Î¹¹¤Ê¤ë¶ñ¸½²½¤Ø¡¡´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ËÂç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ²ÃÆþ
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦¼«Á³»ñËÜ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·ÐºÑ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ËÂç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ²ÃÆþ¡£
¡¦ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¤òÈ¯½Ð¤·¤¿Âç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤È´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤·¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
¡¡Î¶Ã«Âç³Ø¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎµÞÂ®¤ÊÁÓ¼º¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¶Ã«Âç³Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¢¨1¡×¡Ê2024Ç¯3·î1ÆüÉÕ¡Ë¤òÈ¯½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÀë¸À¤ÎÈ¯½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀë¸À¤Î¶ñ¸½²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ³Ø¤Ï´Ä¶¾Ê¤¬»öÌ³¶É¤È¤Ê¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¢¨2¡×¤ËÂç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¡×¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³»ñËÜ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·ÐºÑ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥´Ö¤Î¸ß½õ¡¦¶¨¶È¤Î¼èÁÈ¤ß¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿À®Ä¹¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë²ÃÆþÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤È¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤¬È¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦NGO¡¦NPOÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿½ô³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÌÜÅª¤È¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¡ÖÎ¶Ã«Âç³Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¡×¤Î¹¹¤Ê¤ë¶ñ¸½²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¶Ã«Âç³Ø¤Î¿·³ØÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Î¶Ã«Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤ËÀ¥ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³ØÉô¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¡Ö¾ðÊó³ØÉô¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³ØÉô¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ä¥Áー¥à¤Ç¶¨Æ¯¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤òÞ¾ÍÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ä·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÂÎ¸³¡¦¶¦ÁÏ·¿¤ÎPBL²ÊÌÜ¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È²ÊÌÜ·²¡×¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5¤Ä¤Î¡ÖÀìÌç¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡ÊÃÏ°è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¥×¥í¥°¥é¥à¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ²óÉü¥×¥í¥°¥é¥à¡¢»ñ¸»½Û´ÄÍøÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢»ýÂ³Åª¿å»ñ¸»´ÉÍý¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÀìÌçÀ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î´Ä¶¿Íºà°éÀ®¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³ØÉôÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ë https://www.ryukoku.ac.jp/newf2/about/
¡ÚÎ¶Ã«Âç³Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¤Î¶ñ¸½²½¡Û
¢¡¡ÖÎ¶Ã«¤Î¿¹¡×¤¬´ØÀ¾»äÎ©Âç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤ËÇ§Äê
¡¡Î¶Ã«Âç³ØÀ¥ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÎ¤»³ÎÓ¡ÖÎ¶Ã«¤Î¿¹¡×¤Ï2024Ç¯3·î18ÆüÉÕ¤Ç´Ä¶¾Ê¤Î¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÀ¾¤Î»äÎ©Âç³Ø¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»öÎã¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾ÜºÙ¡Ë https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-14488.html
¢¡ÂæÏÑÇÀ¶ÈÉôÎÓ¶ÈµÚ¼«Á³ÊÝ°é½ðµÚ¿·ÃÝÊ¬½ð¤ª¤è¤ÓÎ¤»³ìÐ²Æ¤È¤ÎÍ§¹¥¿¹ÎÓ´Ø·¸¤Ë¤«¤«¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë
¡¡2025Ç¯2·î10Æü¡¢¡ÖÎ¶Ã«¤Î¿¹¡×¤ÈÇÀ¶ÈÉôÎÓ¶ÈµÚ¼«Á³ÊÝ°é½ð¤È¥µ¥¤¥·¥ã¥Ã¥ÈÂ²¤¬¶¦Æ±´ÉÍý¤¹¤ë¸¶À¸ÎÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ§¹¥¿¹ÎÓ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤¬Í¤¹¤ëÎ¤»³¤ò¿¹ÎÓ¶µ°é¤ÎµòÅÀ¤È¤·¡¢£³¼Ô¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶µ°é¸¦µæ¤ä¹ñºÝ¸òÎ®Åù¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Á³¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾ÜºÙ¡Ë https://retaction-ryukoku.com/3340
¢¡ÃÏ°è¤«¤é¼«Á³»ñËÜ¤È·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´Áí¹ç»Ø¿ô¡ÊBCCI¡Ë¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò»ÏÆ°
¡¡¡ÖÃÏ°è¸ÇÍ¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´Áí¹ç»Ø¿ô¡ÊBCCI¡Ë¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì¶á¹¾»°Êý¤è¤·´ð¶â¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´Ä¶Àè¿ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¸©¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢¼«Á³»ñËÜ¤È·ÐºÑ»ñËÜ¤ÎÏ¢·È¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾ÜºÙ¡Ë https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-16962.html
¢¨1¡§ÀèÃ¼Íý¹©³ØÉô¤äÇÀ³ØÉô¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼èÁÈ¼ÂÀÓÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯½Ð¤·¤¿Àë¸À¡£¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë»ñ¤¹¤ë¶µ°é¸¦µæ¤ä¿Íºà°éÀ®Åù¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤¹¡£
¡Ê¾ÜºÙ¡Ë https://www.ryukoku.ac.jp/about/activity/global_warming/nature-positive/
¢¨2¡§2023Ç¯3·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¹ñ²ÈÀïÎ¬2023-2030¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³»ñËÜ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·ÐºÑ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦µ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î´Ö¤Î¸ß½õ¡¦¶¨¶È¤Î¼èÁÈ¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ð±Ä¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àWEB¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¡ https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/business/index.html
¡Ê´Ä¶¾ÊWEB¥µ¥¤¥È¡¡ÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¹ñ²ÈÀïÎ¬2023-2030¡×¤Î³ÕµÄ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¡¡https://www.env.go.jp/press/press_01379.html
