¡ÚµþÅÔµÌÂç³Ø¡Û8·î30Æü(ÅÚ)µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ªー¥ëµþÅÔ¤Î²Æº×¤ê－UMEKOJI BLUE FESTIVAL－¡×¤ËµßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF¤¬µß¸î³èÆ°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²è
µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢³ØÄ¹¡§²¬ÅÄ ÃÎ¹°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢8·î30Æü(ÅÚ)¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB¥êー¥°1Éô¤ÎµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ªー¥ëµþÅÔ¤Î²Æº×¤ê－UMEKOJI BLUE FESTIVAL－¡×¤Ë¤Æ¡¢µßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF¤¬µß¸î³èÆ°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤Ç®Ãæ¾É´µ¼Ô¤ÎÈ¯À¸¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µß¸îÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤È½é´üÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó½é¤á¤Æµß¸î³èÆ°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î°åÎÅ·Ï³ØÀ¸155Ì¾¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Ë60²óÄøÅÙ¡¢ÃÏ°è¤Îµß¸î³èÆ°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äµßµÞ»ØÆ³¡¢¾ÃËÉ¶ÛµÞ±ç½õÂâ·±Îý¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼ÔÌò¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÈòÆñ·±Îý¤ÎÊä½õ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔµÌÂç³Ø¤Ï¡¢µßµÞµßÌ¿³Ø²Ê¤ò¤Ï¤¸¤á´Ç¸î³Ø²Ê¡¢Íý³ØÎÅË¡³Ø²Ê¡¢ºî¶ÈÎÅË¡³Ø²Ê¡¢Î×¾²¸¡ºº³Ø²Ê¡¢Î×¾²¹©³Ø²Ê¢¨¤òÍÊ¤·¡¢Á´³ØÀ¸¤ÎÌó2³ä¤¬°åÎÅ·ÏÊ¬Ìî¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤È°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤ò¤á¤¶¤·¡¢µß¸î³èÆ°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÀìÌçÀ¤òÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²¾¾Î¡£2026Ç¯4·î³«ÀßÍ½Äê(ÀßÃÖ¹½ÁÛÃæ)¡£·×²èÆâÍÆ¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¼çºÅ¡Ö¥ªー¥ëµþÅÔ¤Î²Æº×¤ê－UMEKOJI BLUE FESTIVAL－ ¡×³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～16¡§00¡¡¡ö29Æü¡Ê¶â¡Ë17¡§00～19¡§00¤ÏÁ°Ìëº×¤ò³«ºÅ
³«ºÅ¾ì½ê¡§Çß¾®Ï©¸ø±à ¼·¾òÆþ¸ý¹¾ì¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è´Ñ´î»ûÄ®¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óKYOTO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
Æþ ¾ì ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÎµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óKYOTO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¼çºÅ¤ÇÃÏ°è¤È¿Í¤ò·Ò¤°²Æ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤·¡¢µþÅÔÁ´°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£ËßÍÙ¤êÏ¦¤ä±ïÆü¤Î¤ªº×¤ê¤È¡¢»ÔÄ®Â¼PR¥Öー¥¹¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÎÁª¼ê¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hannaryz.jp/lp/allkyoto_ubf2025/
¡ÚµßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡µßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF¡ÊTachibana University Rescue Family¡Ë¤Ï2008Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï1²óÀ¸100Ì¾¡¢2²óÀ¸20Ì¾¡¢3²óÀ¸20Ì¾¡¢4²óÀ¸15Ì¾¤Î·×155Ì¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¼¢²ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµß¸î³èÆ°¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤ÎÊä½õ³èÆ°¤Ê¤É¤òÇ¯´Ö60²óÄøÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/tachibana99turf/
¡ÚµßµÞµßÌ¿¸¦µæÉôTURF ¸ÜÌä¶µ°÷¥³¥á¥ó¥È¡Û
·ò¹¯²Ê³ØÉô µßµÞµßÌ¿³Ø²Ê ¶µ¼ø ´Øº¬ ÏÂ¹°¡ÊµßµÞµßÌ¿³Ø²ÊÄ¹¡Ë
ÀìÌçÊ¬Ìî¡§µßµÞ°å³Ø, µßµÞµßÌ¿³Ø, ¥×¥ì¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥±¥¢
¡¡µþÅÔµÌÂç³ØµßµÞµßÌ¿³Ø²Ê¤Ï¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¶µ°é¤È¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TURF¡ÊµßµÞµßÌ¿¸¦µæÉô¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¼«¼çÅª¤Ê³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÎÏ¤ò°é¤à´Ä¶¤Î¾ì¤ò¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µß¸î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¶µ°é¤È¼ÂÁ©¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë½Û´Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ò¹¯²Ê³ØÉô µßµÞµßÌ¿³Ø²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¸½¾ì·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¶µ°÷¤Î¤â¤È¡¢³ØÆâ¼Â½¬¤äµßµÞ°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤Î¼Â½¬¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò½¤ÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£µßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢´ðÁÃ°å³Ø¤äµßµÞ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿µßµÞµßÌ¿¤Î¥×¥í¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ²È»î¸³¡¦¸øÌ³°÷ºÎÍÑ»î¸³¹ç³ÊÎ¨¼ÂÀÓ¡Ê2025Ç¯3·îÂ´¶ÈÀ¸¡Ë
µßµÞµßÌ¿»Î ¹ç³ÊÎ¨100¡ó
¸øÌ³°÷ºÎÍÑ»î¸³¡Ê¾ÃËÉ´±¡¦·Ù»¡´±Åù¡Ë¹ç³ÊÎ¨91.1¡ó
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔµÌÂç³Ø ´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©607-8175¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®£³£´
TEL¡§075-574-4112
FAX¡§075-574-4151
¥áー¥ë¡§pub@tachibana-u.ac.jp
