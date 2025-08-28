¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡µÜËÜ¾¡¹À ´ØÀ¾Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¿äÄê¢¡ 2025Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡¢Á´¹ñ¡§Ìó1,084²¯4,513Ëü±ß¡¢´ØÀ¾¡§Ìó976²¯62Ëü±ß
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó´ØÀ¾Âç³Ø µÜËÜ¾¡¹ÀÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¡¢2025Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò·×»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó1,084²¯4,513Ëü±ß¡¢´ØÀ¾ÃÏ°è¤Ç¤ÏÌó976²¯62Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡¢2005Ç¯°Ê¹ß¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤êº£¸å±×¡¹¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ñÎÁ³µÍ×¡Û
£±¡¡¥Æー¥Þ¡¡¡¡2025Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì
£²¡¡È¯É½¼Ô¡¡¡¡´ØÀ¾Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡µÜËÜ ¾¡¹À
£³¡¡È¯É½Æü¡¡¡¡2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£´¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡¡Ⅰ¡¥¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ⅱ¡¥Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤È¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ⅲ¡¥ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ⅳ¡¥¤Þ¤È¤á
¢¨Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤é¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÝÉÕµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¢¡
»á¡¡¡¡Ì¾¡¡¡¡µÜËÜ¡¡¾¡¹À¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤«¤Ä¤Ò¤í¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡¡¡¡1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯1·î12Æü ¡Ê80ºÐ¡Ë
ËÜ¡¡¡¡ÀÒ¡¡¡¡ÏÂ²Î»³¸©
³Ø¡¡¡¡Îò¡¡¡¡ÂçºåÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¡·ÐºÑ³ØÇî»Î¡Ê¿À¸ÍÂç³Ø¡Ë
¿¦¡¡¡¡Îò¡¡¡¡ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢·ÐºÑ³ØÉôÄ¹¡¢Éû³ØÄ¹ÎòÇ¤¸å¡¢2006Ç¯4·î¤è¤ê´ØÀ¾Âç³Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç³Ø±¡²ñ·×¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£2015Ç¯3·î¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï´ØÀ¾Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¡¢¾å³¤Æ±ºÑÂç³Ø¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆîµþÍý¹©Âç³Ø¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅì¹ñÎ©¾¦²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎµÒ°÷¸¦µæ°÷¤äµÒ°÷¶µ¼ø¤òÎòÇ¤
ÀìÌçÊ¬Ìî¡¡¡¡¹ñºÝ·ÐºÑ³Ø¡Ê°Ü¹Ô·ÐºÑÏÀ¡Ë¡¢ÍýÏÀ·ÐºÑ³Ø¡¢´ØÀ¾·ÐºÑÏÀ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä·ÐºÑ³Ø
Ãø¡¡¡¡½ñ¡¡¡¡¡ÖÂçºå·ÐºÑ³Ø¡×¡Ê¶¦Ãø¡Ë·Ð±Ä½ñ±¡¡¢¡Ö°Ü¹Ô·ÐºÑ¤ÎÍýÏÀ¡×Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò¡¡¤Ê¤É
¸ø¡¡¡¡¿¦¡¡¡¡¡Ê¸µ¡ËºâÌ³¾ÊºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñÎ×»þ°Ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µ¡ËÁíÌ³¾Ê¾ðÊóÄÌ¿®¹ÔÀ¯¡¦Í¹À¯¹ÔÀ¯¿³µÄ²ñ°Ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µ¡ËÂçºå¹°è¿åÆ»´ë¶ÈÃÄ·Ð±Ä¡¦»ö¶ÈÉ¾²Á°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ»ÔÄ®Â¼¿¶¶½¶¨²ñÍý»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×¿®Â÷Àô½£ÃÏ°è¿¶¶½´ð¶â±¿±Ä°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡¡¤Ê¤É
¾Þ¡¡¡¡È³¡¡¡¡2019Ç¯ÅÙÏÂ²Î»³¸©Ê¸²½¸ùÏ«¾Þ¼õ¾Þ¡¢2021Ç¯ÅÙÏÂ²Î»³»ÔÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯¿ðÊõ¾®¼ú¾Ï¼õ¾Þ
¡ã¶È¡¡¡¡ÀÓ¡ä
