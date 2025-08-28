¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Á¡°Ý¤Î½Û´Ä¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óー ´Ø⻄12Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ÃÆî½÷»ÒÂçÀ¸¤¬»²²Ã
Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î½Û´Ä¤Ë¤è¤ë¥¼¥í¡¦¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢´Ø⻄¤ÎÁ¡°Ý¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡È¥¨¥ó¥¦¥£¥¯¥ë¡É¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎSDGs2025～Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î½Û´Ä¤ò¤á¤¶¤·¤Æ～¡×¤Ë¡¢¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡"¥¨¥ó¥¦¥£¥¯¥ë"¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁ¡°Ýµ¡³£³Ø²ñ Á¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¸¦µæ²ñ¤ËÂ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Æ゙¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎSDGs2025～Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î½Û´Ä¤ò¤á¤µ゙¤·¤Æ～¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Æ゙4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ø゙¥ó¥È¤Æ゙¤Ï¡¢´ë¶È¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Á¡°ÝÇÑºà¤ò¥¢¥Ã¥Õ゚¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿Éþ¾þÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò¤Ï¤·゙¤á¡¢³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢Á¡°ÝÇÑºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú´ï¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥¹¥Æー¥·゙¤Ê¤È゙¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤«¤é¤ÏÀ¸³è´Ä¶³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸20Ì¾¤È¡¢"¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë´Ä¶ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦"³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡ÖSisterhood With¡×¤Î¥á¥ó¥Ï゙ー¤«゙»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡Ê9/5¡¦6¡Ë¤Æ゙¤Ï¡¢¥«ー¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÇÑºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥ï¥ó¥Ò゚ー¥¹¤ä¥·゙¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤È゙5Ãå¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê9/4¡¦5¡Ë¤Æ゙¤Ï5Æü¤Î¸á¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢³Ø²Ê¤Æ゙¤Î³Ø¤Ò゙¤äÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥Õ゚¡Ê9/4～6¡Ë¤Æ゙¤Ï¡¢¡ÖSisterhood With¡×¤«゙¸ÅÃå¤È¥Û゙¥¿¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ä゙¤¯¤ê¤ò5Æü¡¦6Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¥Èー¥¯¥·¥çー¤Æ゙¤Ï³ØÀ¸¤«゙»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤·¡¢¸ÅÃå¤ò¤½¤Î¾ì¤Æ゙¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¸ÅÃå¥é¥Û゙¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎSDGs2025～Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î½Û´Ä¤ò¤á¤µ゙¤·¤Æ～¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦6Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:00～20:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û
¡¡BREEZE BREEZE¡Ê¥Õ゙¥êー¥»゙¥Õ゙¥êー¥»゙¡Ë1³¬¥á¥Æ゙¥£¥¢¥³ー¥È
¡¡¡Ê¢©530-0001 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ4-9¡Ë
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û
¡¡¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÁ¡°Ýµ¡³£³Ø²ñÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¸¦µæ²ñ ¥¨¥ó¥¦¥£¥¯¥ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎSDGs¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×
¡Ú»²²ÃÂç³Ø¡Û
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¡¢Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡¢µþÅÔ¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¡¢ µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¡¢µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¡¢¼¢²ìÂç³Ø¡¢¼¢²ì¸©Î©Âç³Ø¡¢ »ÍÅ·²¦»ûÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡¢À®°ÂÂ¤·ÁÂç³Ø¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¤³゙³ÎÇ§¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡£
¡¡¿Í´Ö²Ê³ØÉôÀ¸³è´Ä¶³Ø²Ê¤Ï2026Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ³ØÉô Áí¹ç¼Ò²ñ³Ø²Ê À¸³è´Ä¶³ØÀì¹¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ³ØÉô Áí¹ç¼Ò²ñ³Ø²Ê¤Ï¡¢¥á¥Æ゙¥£¥¢¼Ò²ñ³ØÀì¹¶¡¿¥Ò゙¥·゙¥Í¥¹¼Ò²ñÀì¹¶¡¿À¸³è´Ä¶³ØÀì¹¶¤Î3Àì¹¶¤Æ゙¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸³è´Ä¶³ØÀì¹¶¤Æ゙¤Ïº£²ó¤Î³èÆ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°á¿©½»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ò゙¡¢¼Ò²ñ¤Æ゙À¸¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¶µ°é¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø Æþ»î¡¦¹ÊóÉô Æþ»î¡¦¹Êó²Ý¡Ê¹ÊóÉôÌç¡Ë
½»½ê¡§¢©658-0001 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¿¹ËÌÄ®6-2-23
TEL¡§078-413-3130
¥áー¥ë¡§koho@konan-wu.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/