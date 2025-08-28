¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÈÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡É¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¤¬ÆüËÜ¿©ÉÊ¹©³Ø²ñ¤Ë¤Æ¡Öµ»½Ñ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
½¾Íè¤ÎÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¤¬»ý¤Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¡¡ÆüËÜ¿©ÉÊ¹©³Ø²ñÂè26²ó(2025Ç¯ÅÙ)Ç¯¼¡Âç²ñ¤Ë¤Æ¹Ö±é
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄÉÒºÈ¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥ò¥Ï¥¿¡Ë¤Î¡ÈÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡É¿·¤·¤¤¿©´¶¤ÎÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿©ÉÊ¹©³Ø²ñ¤Î¡Öµ»½Ñ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¤¬»ý¤Ä¡ÈÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Å¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡É¡ÈÆÈÆÃ¤ÎÅà·ë½¤¬¤¢¤ë¡É¡È²òÅà»þ¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¬Â¿¤¤¡É¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß8·î7Æü(ÌÚ)¤ËÆüËÜ¿©ÉÊ¹©³Ø²ñÂè26²ó(2025Ç¯ÅÙ)Ç¯¼¡Âç²ñ¤Ë¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥ò¥Ï¥¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÀÝ¼è¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤
¹ñ¤¬·Ç¤²¤ë1Æü¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï200g¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó13.6¡ó¤Ç¤¹¡£ËèÆüÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÆü»ý¤Á¤¬¤·¤Ê¤¤¡É¡ÈÈé¤ò¤à¤¯¤Î¤¬¼ê´Ö¡É¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î36.7¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¢¨1¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¡¢À¸¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤Æü»ý¤Á¤ä¼ê´Ö¤Ê¤É¤ÎÉÔËþÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎµÊ¿©µ¡²ñ¤ÈÎÌ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ãæ±û²Ì¼Â¶¨²ñ¡Ö²ÌÊª¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë
https://www.japanfruit.jp/Portals/0/resources/JFF/kokunai/r05chosa_siryo/r05shohi.pdf
ÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ
ÄÌ¾ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅà¤é¤»¤ë¤È¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¤Ï¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥Õ¥íー¥º¥óÀ½Ë¡¢¨2¡×¤òÍÑ¤¤¤¿²Ì½ÁÄÒ¤±¤ÎÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¡¢¡ÈÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡É¤¿¤áÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤ä¼«Á³¤Ê´Å¤µ¡¢²òÅà»þ¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¿»Æ©°µÃ¦¿åÅà·ëË¡¡×¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤´¤È¤Ë¾ò·ï¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÞÌ£´ü´Ö¤Ï1Ç¯¢¨3¤¢¤ê¡¢½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥Õ¥íー¥º¥óÀ½Ë¡¡×¤È¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ò²Ì½ÁÄÒ¤±¤Ë¤·¤ÆÅà·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åà¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×¡Ö¹á¤ê¤ÎÎÉ¤¤¡×¥Õ¥ëー¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ½Ë¡¤Î¤³¤È¡£
¢¨3 ³«ÉõÁ°¾ÞÌ£´ü´Ö¡¡－18¡î°Ê²¼¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÇÊÝÂ¸
ÆüËÜ¿©ÉÊ¹©³Ø²ñ¡Öµ»½Ñ¾Þ¡×¤È¤Ï
¿©ÉÊ¹©³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë»º¶È³èÆ°¤ÎÈ¯Å¸¤ËÆÃÊÌ¤Ê¹×¸¥¤Î¤¢¤ë¶ÈÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¼Ô¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾Þ³µÍ×¡Û
¥Æー¥Þ¡§¿·¤·¤¤¿©´¶¤ÎÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¤Î³«È¯
¼õ¾Þ¼Ô¡§¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡»°¹¥ Å°
¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È:¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡»°¹¥ Å°
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿©ÉÊ¹©³Ø²ñ¤Îµ»½Ñ¾Þ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÉÍÀ¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤È¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¥¢¥ò¥Ï¥¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¥·¥êー¥º
¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÈÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡ÉÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¤¹¡£²Ì¼Â¤Ë²Ì½Á¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ëー¥ÄËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¹á¤ê¡¢´Å¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£²ÌÊª¤À¤±¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aohata.co.jp/frozen/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼
¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-4-13¡¡
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
