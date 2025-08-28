AI¡¦SNS¡¦DX¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¡¢9·î10Æü¤è¤êÁ´3²ó³«ºÅ¤Ø¨¡¨¡»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¡¦SNS±¿ÍÑ¡¦DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿Á´4²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢2025Ç¯9·î10¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å³ÈÂç¡×¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¡Ö½¸µÒ¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë²ò·èºö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
³Æ²ó¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶¦Í¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢DX¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢³ÆÉôÌç¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËºÇÅ¬¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆüÄø¡¦ÆâÍÆ
9·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÖAI¡ß½¸µÒ¡ß¶ÈÌ³DX¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥³ÈÂç¥»¥ß¥Êー¡×
¡Ê¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
±Ä¶È¡¦¹Êó¡¦¶ÈÌ³ÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤ò¼´¤Ë¡¢DXÆ³Æþ¤ÈAI³èÍÑ¤Ç¡È¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤À®Ä¹¥â¥Ç¥ë¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2PfmBHyPshHJ3tRj2a3hh1SWlgsAs7hmFpX6L16ISiCpJg/viewform)
9·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ö¥êー¥É³ÍÆÀ¤«¤éÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ø¡£AI¡ß¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë½¸µÒÀïÎ¬¡×
¡Ê¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒFestal ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
¥êー¥É¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤«¤éCVR²þÁ±¤Þ¤Ç¡¢AI¡¦¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖÀ®²ÌÄ¾·ë·¿±Ä¶È¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¸ø³«¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2JL5nTRQRpM-JfiAroS8T5-vYA2UDcq26hCUE8jNcg9ZFww/viewform)
9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ö½»Âð¡¦·úÃÛ¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡ªºÇÀèÃ¼AI¤ÈSNS¤Ë¤è¤ë½¸µÒ³×¿·¡×
¡Ê¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊª·ï²¦ ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ê¤ÉÃÏ°èÌ©Ãå·¿´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸µÒ¡¦¶ÈÌ³²þ³×¥á¥½¥Ã¥É¤ò¶¦Í¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaYiq_7SnlkiEK1TrtEaHWQTqVS0QjV7WrJqfTVCdM4fO-w/viewform)
³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿Ê¬ÀÏ¡¦´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ÌÜ»Ø¤¹KGI¡ÊÌÜÅª¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢KPI¡Ê¼êÃÊ¡Ë¤ÎºöÄê¤ä¡¢KGI¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Î¹Í°Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¸ú²Ì¥·¥å¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤ò ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤ËÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º´Æ£ÍÎÊ¿
¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡§¾¾¹¾ Éñ»Ò
¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ä¹Ã«ÀîÊ¸ºÈ
¡¦½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://btnc.co.jp/