ÇòÃÉÅÉ¤ê¤Îµ¤ÉÊ¤ÈºÌÇÈ¤Î²Ú¤ä¤® ― ¼¿ÅÉ¤ê¥«¥Ã¥×¡¦¥½ー¥µー¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¤ÇÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È
ÅÁÅý¤Î¼¿ÅÉ¤êµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥«¥Ã¥×¡¦¥½ー¥µー¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È ºÌÇÈ ÇòÃÉ ¥¹¥×ー¥óÉÕ¤¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ÊÄ´¹â¤¤Èþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¼¿¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ð¤Ë¡¢ÇÈÌÏÍÍ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡ÖºÌÇÈ¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÇòÃÉÅÉ¤ê¤Î½À¤é¤«¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëµ±¤¤Ï¡¢¼¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤È¥½ー¥µー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¼¿ÅÉ¤ê¤Î¥¹¥×ー¥ó¤âÉÕÂ°¡£¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¤´É×ÉØ¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éÍèµÒ»þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§½Ë¤¤¤äµÇ°Æü¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢±Ê¤¯»È¤¦¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤òÁý¤¹¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Ã¥×¡¦¥½ー¥µー¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È ºÌÇÈ ÇòÃÉ ¥¹¥×ー¥óÉÕ¤ ¼¿ÅÉ¤ê～·ëº§½Ë¤¤¤ËºÇÅ¬
