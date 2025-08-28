¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PSA¿åÁÇÀºÀ½¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¡§¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢2025-2031Ç¯Í½Â¬
PSA¿åÁÇÀºÀ½¤Ï¡¢°µÎÏ¥¹¥¤¥ó¥°µÛÃåË¡¡ÊPressure Swing Adsorption¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢º®¹ç¥¬¥¹¤«¤é¹â½ãÅÙ¤Î¿åÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬Î¥¡¦²ó¼ý¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤ÏÊ£¿ô¤ÎµÛÃåÅã¤«¤éÀ®¤ê¡¢µÛÃåºÞ¤¬ÉÔ½ãÊª¤òÁªÂòÅª¤ËµÛÃå¤·¡¢°µÎÏÊÑ²½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿åÁÇ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£ÊªÍýÅª¤Ë¤Ï°µÎÏ´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢²½³ØÅª¤Ë¤ÏµÛÃåºÞ¤ÎÁªÄê¤äÂÑµ×À¤¬ÀÇ½¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡£¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½èÍýµ¬ÌÏ¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PSA¿åÁÇÀºÀ½µ»½Ñ¤Ï¡¢ÀÐÌýÀºÀ½¡¢²½³ØÀ½Â¤¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤ä¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¹â½ãÅÙ¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê¿åÁÇ¶¡µë¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP Information¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëPSA¿åÁÇÀºÀ½»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.4%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï11.63²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ä»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ç¤Î¿åÁÇ³èÍÑ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¡¦¶¡µë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬Æ³Æþ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À½Â¤¶È¤äÍ¢Á÷Ê¬Ìî¤Ç¤Î¿åÁÇÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¡¢PSA¿åÁÇÀºÀ½µ»½Ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¿Þ. PSA¿åÁÇÀºÀ½À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328301&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328301&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎPSA¿åÁÇÀºÀ½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSA¿åÁÇÀºÀ½¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢UOP ¡ÊHoneywell¡Ë¡¢Linde¡¢Haohua Chemical Science¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó42.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
PSA¿åÁÇÀºÀ½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÛÃåºÞ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤äÁõÃÖ¤Î¸úÎ¨²½¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£¹â½ãÅÙ¿åÁÇ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢±¿Å¾¥³¥¹¥È¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤ËµÛÃåºà¤ÎÂÑµ×À²þÁ±¤äµÛÃå¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤Ï¡¢ÁõÃÖ¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÑÅÙ¤ÎÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¸»Ä´Ã£¤Î°ÂÄêÀ¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¤â½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹À©¸æ¤Î¹âÅÙ²½¡¢¾®·¿¡¦¥â¥¸¥åー¥ë²½¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ¤Î½ÀÆðÀ¸þ¾å¤Ê¤É¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä±ó³Ö±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì³«Âó¤ä±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ò»Ö¸þ¤·¤¿ºàÎÁ³«È¯¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñºï¸º¤âµ»½Ñ³×¿·¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
PSA¿åÁÇÀºÀ½¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑ³ÈÂç¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¿åÁÇ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢»º¶È³¦¤Ç¤Î¿åÁÇ³èÍÑÂ¥¿ÊÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½ÑÆ³Æþ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄã¸º¤äÁõÃÖ¤Î¹â¸úÎ¨²½¡¢±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¡¦ºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáµÚÎ¨¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢È¯ÅÅÍÑ¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁ¶¡µëÍÑ¡¢²½³Ø¥×¥í¥»¥¹ÍÑ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÅ¬±þ²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿µ»½ÑÅ¸³«¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£Áí¤¸¤Æ¡¢PSA¿åÁÇÀºÀ½µ»½Ñ¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤¬»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Feed Gas from Fossil Fuel
Feed Gas from Off-gases
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Mobility
Stationary Power
Chemical Processing and Production
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø