¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë°õºþÍÑÁýÇ´ºÞ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÌµµ¡·ÏÁýÇ´ºÞ¡¢Íµ¡·ÏÁýÇ´ºÞ¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯8·î28Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë°õºþÍÑÁýÇ´ºÞ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë°õºþÍÑÁýÇ´ºÞ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë°õºþÍÑÁýÇ´ºÞ»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤ËUSD XXXÉ´Ëü¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏUSD XXXÉ´Ëü¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ó¥åー´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX¡ó¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë°õºþÍÑÁýÇ´ºÞ¤Ï¡¢À÷¿§¤ä¥×¥ê¥ó¥È¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÀ÷ÎÁ¤ÎÎ®Æ°ÀÀ©¸æ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÁ¯ÌÀ²½¡¢¤Ë¤¸¤ßËÉ»ß¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¡¢»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥È¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÆÃµö¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤È»Ô¾ì¹½Â¤
¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë°õºþÍÑÁýÇ´ºÞ»º¶È¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¶¡µë¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ¤Ë»ê¤ëÊ£¿ôÃÊ³¬¤Î¥Á¥§ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶ºàÎÁ¤ÏÌµµ¡·Ï¤ÈÍµ¡·Ï¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢Ìµµ¡·Ï¤Ï°ÂÄêÀ¤ÈÂÑÇ®À¡¢Íµ¡·Ï¤Ï¹â¤¤ÁýÇ´¸ú²Ì¤ÈÀ¸Ê¬²òÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£±þÍÑÊ¬Ìî¤Ï²ÈÄíÍÑÁ¡°Ý¡¢°áÎÁÍÑÁ¡°Ý¡¢¤½¤ÎÂ¾ÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÍ×µáÆÃÀ¤ä»Ô¾ì¥Ëー¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£»Ô¾ì¤Ï¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Î´Ä¶À¯ºö¤ä´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¶¯¤¤¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢À¯ºöÅª»Ù±ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿À½Â¤´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢Á¡°Ý»º¶È¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ì¼ûÍ×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î»ëÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤Ç»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§ÈÎÇä¿ôÎÌ¡Ê¥¥í¥È¥ó¡Ë¡¢Çä¾å¹â¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡£
¡ü »º¶ÈÊ¬ÀÏ¡§µ¬À©Æ°¸þ¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¡¢·ÐºÑ¾ðÀª¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¯¥íÍ×°ø¡£
¡ü ÃÏ°èÊ¬ÀÏ¡§³ÆÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¾õ¶·¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢·ÐºÑ¾ò·ï¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÉ¾²Á¡£
¡ü »Ô¾ìÍ½Â¬¡§2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹Î¨Í½Â¬¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆÃÄê¡£
________________________________________
´ë¶ÈÊ¬ÀÏ
¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢SNF¡¢Huntsman¡¢Archroma¡¢Textilchemie Dr. Petry GmbH¡¢Dymatic Chemicals¡¢Gaocheng Chemical¡¢Argus¡¢EM Chemicals¡¢Goodrich Agrochem¡¢Calica Exprots¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Íµ¡·Ï¡¦Ìµµ¡·Ï¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢À½ÉÊÀÇ½¸þ¾å¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¡¢¶¡µëÂÎÀ©¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¶½»Ô¾ì³«Âó¤äÄ¹´üÅª¤Ê¸ÜµÒ´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£
________________________________________
ÍÑÅÓÊÌ¡¦¾ÃÈñ¼ÔÊ¬ÀÏ
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÁ¡°Ý¸þ¤±¤È°áÎÁÍÑÁ¡°Ý¸þ¤±¤¬¼çÍ×»Ô¾ì¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÍÑÁ¡°Ý¸þ¤±¤ÏÂÑÀöÂõÀ¤äÈ¯¿§À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢°áÎÁÍÑ¤Ï½ÀÆðÀ¤äÉ÷¹ç¤¤ÊÝ»ýÀ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢»º¶ÈÍÑ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑ¤Ê¤ÉÆÃ¼ìÍÑÅÓ»Ô¾ì¤â°ìÄê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿À½ÉÊ¤ä¹âµ¡Ç½À½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
µ»½ÑÊ¬ÀÏ
µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ä¶ÂÐ±þ·¿ÁýÇ´ºÞ¤ä¡¢Äã²¹¤Ç¤ÎÁýÇ´ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤ò¹â¤á¤¿ÁýÇ´ºÞ¤Î¼ûÍ×¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃµöÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¥Ý¥ê¥ÞーÇÛ¹ç¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½Ð´ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
