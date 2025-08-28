¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚESG¥»¥ß¥Êー¡Û´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡ªScope3 ºï¸º¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡Ô9/25¡ÊÌÚ¡Ë11»þ³«ºÅ¡Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ÂÙ¹¨¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ÎESG¥»¥ß¥Êー¤ò³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦ºÅ¤Ç2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³«ºÅÈ¯É½Æü¡§2025Ç¯£¸·î28Æü¡Ë
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¤ª¿½¹þ ¢Í https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=325
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328206&id=bodyimage1¡Û
¡ã¡ã¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡ä¡ä
¢£³«ºÅÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ
³Æ´ë¶È¤¬Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¡ÖScope3ºï¸º¤Î»ÅÁÈ¤ÈÂÎÀ©¹½ÃÛ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤ÎSBTÇ§Äê¼èÆÀ¤äCDP²óÅú¤ÎÍ×ÀÁ¡¢¤Þ¤¿¸ÜµÒ¤ÎSSBJÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦¶¨ÎÏ°ÍÍê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¡ÊScope3ÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¡Ë¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÆü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ESGÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»»ÄêÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×²è¤òºöÄê¤·¡¢»»Äê¡¦É¾²ÁÊ¬ÀÏ¡¢³«¼¨¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬Scope3¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¡¢£Ê.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÃ´Åö¤ò¸ò¤¨¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡ÖScope3¤Îºï¸º¤Ë¤à¤±¤¿ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢ESG¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¡¦»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 11:00-12:30
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê1¡Ë¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡§¥Ò¥«¥ê¥¨¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¡¡Ê2¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¤ª¿½¹þ¡Ûhttps://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=325
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328206&id=bodyimage2¡Û
ÎëÌÚ ½¤°ìÏº »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò
1975Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£
»ö¶È²ñ¼Ò¤ò·Ð¤¿¸å¡¢2004Ç¯´Ä¶¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ê³ô¡Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ï¥ó¡Ê¸½¡Ê³ô¡Ë¥ì¥Î¥Ð¡ËÆþ¼Ò¡¢¼ç¤ËÉÔÆ°»º¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
2006Ç¯2·î¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÎ©¡£´Ä¶Éé²Ù¡¦ÃºÁÇ²ñ·×ÇÄ°®¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÃºÁÇ²ñ·×Ä´ºº¼êË¡¤ËÀºÄÌ¡££Ó£Â£ÔÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä£Ã£Ä£Ð¡¦£Ô£Ã£Æ£Ä¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ò´Þ¤á¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºöÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃºÁÇ²ñ·×»»Äê¼êË¡¤ÎÀµ³Î¤ÊÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤ÈºâÌ³¾ðÊó¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2022Ç¯7·î¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÃºÁÇ²ñ·×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328206&id=bodyimage3¡Û
