Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」がプランをリニューアル！“仮想デスクトッププランリニューアルキャンペーン”を2025年9月から実施！
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、一部サービスのリニューアルを実施し、2025年9月1日（月）より新プランの提供を開始いたします。2025年9月30日（火）までの期間、リニューアルキャンペーンを実施いたします。
【概要】
Winserverでは、仮想デスクトップサービスにつきまして、2025年9月1日（月）より新プランの提供を開始いたします。
※今回のリニューアルに伴い、現行プランの新規お申込みは2025年8月31日（日）にて受付終了いたします。現在ご契約中のお客様は、引き続きご利用いただけます。
こちらからサービスページへアクセスしていただけます。
■仮想デスクトップ
https://www.winserver.ne.jp/desktop/
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.winserver.ne.jp/notice/archive/20250901_new_desktop_plan
また、リニューアル記念としてお申し込み時に初回月額料金がお得になるキャンペーンを実施いたしますので、ご検討中の方は是非この機会にお申込みいただければと存じます。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/new_plan_2025/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=new_plan_2025
【対象サービスおよびプレゼント金額】
・仮想デスクトップ
→上記サービスの「WS25-2Gプラン、WS25-3Gプラン、WS25-4Gプラン、WS25-6Gプラン」を6ヶ月以上お申込みいただくと、初回月額料金が10％OFFに！
→上記サービスの「WS25-8Gプラン」をお申込みいただくと、初回月額料金が20％OFFに！
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
～9月30日（火）
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
