「宮崎カーフェリーでつなぐ婚活ツアー」
株式会社AVC放送開発
宮崎県内在住の男性×県外在住の女性を対象に、1泊2日の婚活イベント・旅行を実施します。
イベント・旅行の概要
イベント・旅行名 宮崎カーフェリーでつなぐ婚活ツアー「MIYAZAKI恋旅行」
旅行日程 2025年10月4日（土）～10月5日（日）
2025年12月6日（土）～12月7日（日）
2026年1月31日（土）～2月1日（日）
参加募集人数 3コースとも男性15名・女性15名
旅行代金 男性2万円 女性1万3000円 食事付き/移動費込
参加条件
男性 宮崎県内在住の18～40代独身の方
女性 宮崎県外在住の18～40代独身の方
応募方法
公式HPよりご応募、お申込みください。(詳しい旅行条件等を必ず確認の上、お申込みください)
公式HP https://miyazaki-koi-tour.com/
【主催】宮崎県
宮崎県が行う「みやざきカーフェリーでつなぐ婚活ツアー事業」の一環として、株式会社AVC放送開発がイベントの企画・実施を、株式会社JTB宮崎支店が旅行の企画・実施を行います。
【イベント企画・実施】
株式会社AVC放送開発
住所：宮崎県宮崎市本郷北方2753-5 TEL：0985-51-9703
【旅行企画・実施、お問い合わせ先・お申し込み先】
株式会社JTB宮崎支店
観光庁長官登録旅行業第64号 (一社)日本旅行業協会正会員
住所：宮崎県宮崎市橘通東4-7-28 TEL：0985-29-3511