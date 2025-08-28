「宮崎カーフェリーでつなぐ婚活ツアー」

株式会社AVC放送開発

宮崎県内在住の男性×県外在住の女性を対象に、1泊2日の婚活イベント・旅行を実施します。




イベント・旅行の概要

イベント・旅行名　宮崎カーフェリーでつなぐ婚活ツアー「MIYAZAKI恋旅行」


旅行日程　2025年10月4日（土）～10月5日（日）　


　　　　　2025年12月6日（土）～12月7日（日）


　　　　　2026年1月31日（土）～2月1日（日）


参加募集人数　3コースとも男性15名・女性15名


旅行代金　男性2万円　女性1万3000円　食事付き/移動費込


参加条件

男性　宮崎県内在住の18～40代独身の方　


女性　宮崎県外在住の18～40代独身の方


応募方法

公式HPよりご応募、お申込みください。(詳しい旅行条件等を必ず確認の上、お申込みください)


公式HP　https://miyazaki-koi-tour.com/



【主催】宮崎県


宮崎県が行う「みやざきカーフェリーでつなぐ婚活ツアー事業」の一環として、株式会社AVC放送開発がイベントの企画・実施を、株式会社JTB宮崎支店が旅行の企画・実施を行います。



【イベント企画・実施】


株式会社AVC放送開発


住所：宮崎県宮崎市本郷北方2753-5 TEL：0985-51-9703



【旅行企画・実施、お問い合わせ先・お申し込み先】　


株式会社JTB宮崎支店


観光庁長官登録旅行業第64号　(一社)日本旅行業協会正会員


住所：宮崎県宮崎市橘通東4-7-28　TEL：0985-29-3511