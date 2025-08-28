【ダイキン】『統合報告書2025』『サステナビリティレポート2025』を発行











ダイキンは、当社の強みや経営戦略、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをお伝えすることを目的に「統合報告書」を発行しています。2025年版では、厳しい事業環境のなかにおいても、戦略経営計画「FUSION25」で掲げる重点戦略テーマに徹底的に取り組み、経営基盤のさらなる強化を図り、次の成長に向けた具体的な施策を実行していくことを、トップメッセージや経営戦略の頁を中心に、財務・非財務の両面から説明しています。「サステナビリティレポート」は、ダイキンの持続可能な成長に向けた基本的な考えや活動実績、今後の計画を報告するもので、ESG情報の詳細を網羅的に開示しています。2025年版では、気候変動への対応や人的資本などに関する開示内容を充実させたほか、 2024年度の活動実績のうち特に伝えたい取り組みを活動ハイライトとしてまとめました。ダイキングループは、これからもあらゆるステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを大切にしながら、事業の成長・発展と環境・社会課題の解決を両立することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。『統合報告書2025』『サステナビリティレポート2025』は、当社ウェブサイトよりご覧いただけます。英語版は、それぞれ9月末の発行を予定しています。