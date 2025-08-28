「matcha LOVE 柚子と抹茶」（パウダーイン）を、9月8日（月）に新発売



抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（※2）を更新し続けており、抹茶を含む日本茶の需要は海外を中心に引き続き拡大しています。そのような中、当社は2024年3月に訪日外国人をターゲットにした体験型抹茶飲料「matcha LOVE」を発売しました。今回は、より多くの方に日本の文化である抹茶をさらに楽しんでいただけるように、海外でも人気の柚子フレーバーと抹茶を組み合わせた「matcha LOVE 柚子と抹茶」を新発売します。



「matcha LOVE 柚子と抹茶」（無果汁）は、飲んだ瞬間に柚子の香りと抹茶を感じるほんのりと甘くすっきりした味わいの新感覚抹茶飲料です。キャップ部分に抹茶が入っており、キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての柚子抹茶がお楽しみいただけます。可愛らしい柚子のキャラクターを描いたデザインに加え、ボトルの下部をクリアにしたことで液色が鮮やかに緑色へ変化する様子も楽しむことができます。



当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。



（※1）「matcha LOVE」は、ITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。

（※2）資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績







≪製品概要≫

製品名：matcha LOVE 柚子と抹茶

品名：ナチュラルミネラルウォーター・抹茶加工食品

容量・容器：475mlペットボトル

希望小売価格税込（税別）：270円（250円）

発売日：9月8日（月）

販売地域：全国