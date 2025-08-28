「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」「同 クリームベースの濃厚ポタージュ」を、9月22日（月）に新発売









昨今、働き方やライフスタイルの多様化に伴い、日々の食事において調理の手間を負担に感じる声が多く聞かれることから、料理において「時短」と「簡便化」が求められています（※1）。一方、忙しい日常においても栄養バランスのとれた食生活を送りたいと考えている方が多いと考えられます。



そこで当社は、忙しい毎日でもそのまま飲んでもおいしく、家庭にある野菜や海鮮などを加えて煮込むだけで本格的な味わいが簡単に楽しめる濃厚ポタージュ「BISTRO HOME」シリーズを展開いたします。



一般的に家庭で食事と飲用されるスープはそのまま飲む用途に限られていたため、アレンジの幅が狭いという課題がありましたが、「BISTRO HOME」シリーズは、フランスのスープ作りの基本原料である「ブイヨン・調味料・小麦粉」を使用することで濃厚な味わいのポタージュを実現し、様々な食材を加えて簡単にアレンジレシピができる新たな価値をご提案いたします。



当社は今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案していくことで、お客様の豊かな生活に貢献していきます。



（※1）伊藤園調べ