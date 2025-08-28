こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」「同 クリームベースの濃厚ポタージュ」を、9月22日（月）に新発売
好きな具材を煮込むだけで、本格料理の出来上がり！ そのまま飲んでもおいしい、手軽さと本格的な味わいが楽しめる濃厚ポタージュ
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、そのまま飲んでもおいしく、好みの具材を加えて煮込むだけで本格料理が作れる手軽さと本格的な味わいを両立させた濃厚ポタージュ「BISTRO HOME」シリーズを立ち上げ、「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」「同 クリームベースの濃厚ポタージュ」を9月22日（月）に新発売します。
昨今、働き方やライフスタイルの多様化に伴い、日々の食事において調理の手間を負担に感じる声が多く聞かれることから、料理において「時短」と「簡便化」が求められています（※1）。一方、忙しい日常においても栄養バランスのとれた食生活を送りたいと考えている方が多いと考えられます。
そこで当社は、忙しい毎日でもそのまま飲んでもおいしく、家庭にある野菜や海鮮などを加えて煮込むだけで本格的な味わいが簡単に楽しめる濃厚ポタージュ「BISTRO HOME」シリーズを展開いたします。
一般的に家庭で食事と飲用されるスープはそのまま飲む用途に限られていたため、アレンジの幅が狭いという課題がありましたが、「BISTRO HOME」シリーズは、フランスのスープ作りの基本原料である「ブイヨン・調味料・小麦粉」を使用することで濃厚な味わいのポタージュを実現し、様々な食材を加えて簡単にアレンジレシピができる新たな価値をご提案いたします。
当社は今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案していくことで、お客様の豊かな生活に貢献していきます。
（※1）伊藤園調べ
≪製品特長・概要≫
「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」
フランスのスープ作りの基本原料であるブイヨン・調味料・小麦粉をベースにトマトを使用した濃厚な味わいが楽しめるポタージュです。1杯あたりトマト3個分（※2）を使用し、そのまま飲んでもおいしく、野菜や海鮮を加えて煮込むだけで、野菜スープやブイヤベース風スープを簡単に楽しむことができます。キャップ付き紙容器で長期常温保存が可能な大容量（1,000ml）タイプですので、ご家族みんなで手軽に本格的なポタージュをお楽しみください。
（※2）トマト1個当たり90gとして、1杯（160ml）あたり3個分のトマト汁を使用
≪製品概要≫
製品名：BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ
品名：スープ（ポタージュ）
容量・容器：1000ml屋根型キャップ付紙パック
希望小売価格：594円（550円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
「BISTRO HOME クリームベースの濃厚ポタージュ」
フランスのスープ作りの基本原料であるブイヨン、調味料、小麦粉をベースに全粉乳・生クリーム・バター・クリームチーズパウダーの4種の乳原料を使用した、濃厚でクリーミーなポタージュです。そのまま飲んでもおいしく、野菜や海鮮を加えて煮込むだけで、野菜スープやクラムチャウダーを簡単に楽しむことができます。キャップ付き紙容器で長期常温保存が可能な大容量（1,000ml）タイプですので、ご家族みんなで手軽に本格的なポタージュをお楽しみください。
≪製品概要≫
製品名：BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ
品名：スープ（ポタージュ）
容量・容器：1000ml屋根型キャップ付紙パック
希望小売価格：594円（550円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
■「自分史上最高のキレイ」プレゼントキャンペーンも第３弾がスタート！
・キャンペーン概要
期間内に対象製品を購入し、レシート画像を撮影・アップロードすると、ポイントが加算されます。希望賞品のポイントを貯めて、ご応募いただけます。20ポイントで『Panasonic ヘアドライヤー』、10ポイントで『Panasonic ヘアアイロン』、4ポイントで『アソビューギフト 心やすらぐリラックスギフト』を合計800名様に抽選でプレゼントいたします。
・キャンペーン実施期間
2025年9月1日（月）00：00～11月30日（日）23：59
・対象製品
伊藤園 紙パック野菜・果汁・スープ飲料全製品
（ペットボトル・缶製品、オンラインショップ「健康体」の製品は対象外）
・賞品
【20ポイント】 Panasonic ヘアドライヤー50名様
【10ポイント】 Panasonic ヘアアイロン100名様
【4ポイント】 アソビューギフト 心やすらぐリラックスギフト 650名様
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、そのまま飲んでもおいしく、好みの具材を加えて煮込むだけで本格料理が作れる手軽さと本格的な味わいを両立させた濃厚ポタージュ「BISTRO HOME」シリーズを立ち上げ、「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」「同 クリームベースの濃厚ポタージュ」を9月22日（月）に新発売します。
昨今、働き方やライフスタイルの多様化に伴い、日々の食事において調理の手間を負担に感じる声が多く聞かれることから、料理において「時短」と「簡便化」が求められています（※1）。一方、忙しい日常においても栄養バランスのとれた食生活を送りたいと考えている方が多いと考えられます。
そこで当社は、忙しい毎日でもそのまま飲んでもおいしく、家庭にある野菜や海鮮などを加えて煮込むだけで本格的な味わいが簡単に楽しめる濃厚ポタージュ「BISTRO HOME」シリーズを展開いたします。
一般的に家庭で食事と飲用されるスープはそのまま飲む用途に限られていたため、アレンジの幅が狭いという課題がありましたが、「BISTRO HOME」シリーズは、フランスのスープ作りの基本原料である「ブイヨン・調味料・小麦粉」を使用することで濃厚な味わいのポタージュを実現し、様々な食材を加えて簡単にアレンジレシピができる新たな価値をご提案いたします。
当社は今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案していくことで、お客様の豊かな生活に貢献していきます。
（※1）伊藤園調べ
≪製品特長・概要≫
「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」
フランスのスープ作りの基本原料であるブイヨン・調味料・小麦粉をベースにトマトを使用した濃厚な味わいが楽しめるポタージュです。1杯あたりトマト3個分（※2）を使用し、そのまま飲んでもおいしく、野菜や海鮮を加えて煮込むだけで、野菜スープやブイヤベース風スープを簡単に楽しむことができます。キャップ付き紙容器で長期常温保存が可能な大容量（1,000ml）タイプですので、ご家族みんなで手軽に本格的なポタージュをお楽しみください。
（※2）トマト1個当たり90gとして、1杯（160ml）あたり3個分のトマト汁を使用
≪製品概要≫
製品名：BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ
品名：スープ（ポタージュ）
容量・容器：1000ml屋根型キャップ付紙パック
希望小売価格：594円（550円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
「BISTRO HOME クリームベースの濃厚ポタージュ」
フランスのスープ作りの基本原料であるブイヨン、調味料、小麦粉をベースに全粉乳・生クリーム・バター・クリームチーズパウダーの4種の乳原料を使用した、濃厚でクリーミーなポタージュです。そのまま飲んでもおいしく、野菜や海鮮を加えて煮込むだけで、野菜スープやクラムチャウダーを簡単に楽しむことができます。キャップ付き紙容器で長期常温保存が可能な大容量（1,000ml）タイプですので、ご家族みんなで手軽に本格的なポタージュをお楽しみください。
≪製品概要≫
製品名：BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ
品名：スープ（ポタージュ）
容量・容器：1000ml屋根型キャップ付紙パック
希望小売価格：594円（550円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
■「自分史上最高のキレイ」プレゼントキャンペーンも第３弾がスタート！
・キャンペーン概要
期間内に対象製品を購入し、レシート画像を撮影・アップロードすると、ポイントが加算されます。希望賞品のポイントを貯めて、ご応募いただけます。20ポイントで『Panasonic ヘアドライヤー』、10ポイントで『Panasonic ヘアアイロン』、4ポイントで『アソビューギフト 心やすらぐリラックスギフト』を合計800名様に抽選でプレゼントいたします。
・キャンペーン実施期間
2025年9月1日（月）00：00～11月30日（日）23：59
・対象製品
伊藤園 紙パック野菜・果汁・スープ飲料全製品
（ペットボトル・缶製品、オンラインショップ「健康体」の製品は対象外）
・賞品
【20ポイント】 Panasonic ヘアドライヤー50名様
【10ポイント】 Panasonic ヘアアイロン100名様
【4ポイント】 アソビューギフト 心やすらぐリラックスギフト 650名様