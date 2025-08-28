ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、８月２９日（金）に「肉の日限定セール」を開催します。

「肉の日限定セール」は毎月２９日に開催しているイベントで、今月は全国のブランド牛や豚、鶏などを約230商品揃え、通常価格よりお買い得な特別価格で販売します。

大容量１ｋｇ規格の「おかやま和牛肉」のロースステーキや、島根県産「匠熟豚ロース」の粕漬と味噌漬けのセット商品のほか、ローストビーフや生ソーセージ、コロッケなどの加工品も多数取り揃えています。

また、ＪＡタウンでは「焼肉の日」にあわせて「和牛」を「お客様送料負担なし」で販売するキャンペーンを実施中ですので、両方対象となる商品は「特別価格＆送料負担なし」で更にお得にお買い物をお楽しみいただけます。



ＪＡタウンの「肉の日限定セール」



ＪＡタウンの「肉の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/eniku2003/

【対象商品（一部抜粋）】

○【BRT】ぼっけぇ盛り ロースステーキ（１ｋｇ）おかやま和牛肉

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-03A/

１枚250ｇの大ボリュームのロースステーキです。シンプルに塩コショウで焼くもよし、ニンニクチップと焼肉のタレを豪快にかけるもよし。「おかやま和牛肉」を贅沢にご堪能いただけます。

○匠熟豚セット（粕漬・味噌漬け）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6101-0315/

島根県産の匠塾豚を、漬物専門店「けんちゃん漬」とタイアップして上質な酒粕の特製ダレで漬け込んだ「粕漬」と、とんばら味噌を使いまろやかに仕上げたこだわりの「味噌漬け」のセット商品です。匠がつくる渾身の自信作をお楽しみいただけます。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown