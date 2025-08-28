ブランドロゴ導入について

株式会社大和ネクスト銀行は、このたびブランドロゴを導入したことをお知らせします。

記

● ブランドロゴ「NB」





● 社名ロゴとの併記イメージ





＜ロゴに込めた想い＞

大和ネクスト銀行（Daiwa Next Bank）の「N」と「B」を基調に、未来へ向かう「上向きの矢印」を組み合わせ、「貯める、その先へ。」というコンセプトを視覚的に表現しました。資産形成のサポートにとどまらず、お客さまの貯蓄の先にある「豊かな未来」へ共に歩んでいくという当社の想いを込めています。

今後は、当社ウェブサイトや各種広告、サイバーセキュリティ対策などをはじめ、順次ブランドロゴを展開してまいります。お客さまとのコミュニケーションにおいて統一されたブランドイメージを提供し、ご満足いただけるサービスの実現に、より一層努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

以上