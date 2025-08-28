日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」で、「dポイント」を導入開始

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門裕之）は、同社が運営する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」にて、株式会社NTTドコモが提供するポイントサービス「dポイント(R)」を2025年8月21日（木）に導入しました。

これにより「サンプル百貨店アカウント」と「dアカウント(R)」を連携することで、「サンプル百貨店」内でお試しすると、「dポイント」がたまり、つかえるようになりました。

「サンプル百貨店URL」：https://www.3ple.jp/

※「dポイント」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※2025年8月28日（木）時点で「dポイント」がたまる・つかえるのは、サンプル百貨店のWEBサービスのみ。なお、サンプル百貨店アプリでのご利用は近日開始する予定です。

■「サンプル百貨店」での「dポイント」のためかたについて

支払金額100円（税込）につき「dポイント」を１ポイント進呈いたします。

※クーポンおよび「ちょっプルポイント」でのお支払い分は、ポイント進呈の対象外となります。

※dポイントでのお支払い分はポイント進呈の対象となります。

■「サンプル百貨店」での「dポイント」のつかいかたについて

「dポイント」は1ポイント=1円として、1ポイントからご利用いただけます。

たまった「dポイント」は「サンプル百貨店」でのご利用時に、クーポンや「ちょっプルポイント」と併用可能です。

※クーポンと併用する場合は、お試し費用に対して（１）クーポン、（２）dポイントの順で適用されます。

「ちょっプルポイント」と併用する場合は、dポイントが優先して利用されます。

■オールアバウトライフマーケティングについて https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約420万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品が試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「RSP（リアルサンプリングプロモーション）」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、NTTドコモの総合通販サイト「dショッピング(R)」、ふるさと納税ポータル「dショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。

※「dショッピング」は株式会社NTTドコモの登録商標です。