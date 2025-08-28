テクニクスのネットワークオーディオ製品が「Qobuz Connect」に対応
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、テクニクスブランドのネットワークオーディオ製品において音楽ストリーミングサービス「Qobuz」の新機能「Qobuz Connect」に対応します。
■Qobuz Connectとは
Qobuz Connectは、音楽ストリーミングサービス「Qobuz」が提供する新機能です。Qobuzアプリから同一ネットワーク上の対応オーディオデバイスを、サードパーティのアプリケーションを介さずにリモートコントロールできる機能で、Qobuzが提供するコンテンツや機能を、対応するスマートスピーカーやオーディオシステムなどと直接連携し、ハイレゾやCDロスレスの高音質で快適に楽しむことができます。
・Qobuz Connectについて、詳しくは以下のサイトをご覧ください。
https://www.qobuz.com/jp-ja/connect
パナソニックは、テクニクスブランド オーディオ製品の対応サービス拡大により、様々なコンテンツを快適に楽しめる環境を提案していきます。
■Qobuz Connect対応機種
＜2025年9月中旬開始予定＞
・ネットワークCDレシーバー：SA-C600
・コンパクトステレオシステム：SC-C70MK2
＜対応済み機種＞
・ネットワーク／スーパーオーディオCDプレーヤー：SL-G700M2
・ネットワークオーディオアンプ：SU-GX70
・ワイヤレススピーカーシステム：SC-CX700
※ご利用にはソフトウェアの更新が必要になります。ソフトウェアの更新には、インターネットの接続が必要です。
【お問い合わせ先】
パナソニック ディーガ・オーディオ ご相談窓口
フリーダイヤル：0120-878-982
受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）
