テクニクスのネットワークオーディオ製品が「Qobuz Connect」に対応

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、テクニクスブランドのネットワークオーディオ製品において音楽ストリーミングサービス「Qobuz」の新機能「Qobuz Connect」に対応します。

■Qobuz Connectとは

Qobuz Connectは、音楽ストリーミングサービス「Qobuz」が提供する新機能です。Qobuzアプリから同一ネットワーク上の対応オーディオデバイスを、サードパーティのアプリケーションを介さずにリモートコントロールできる機能で、Qobuzが提供するコンテンツや機能を、対応するスマートスピーカーやオーディオシステムなどと直接連携し、ハイレゾやCDロスレスの高音質で快適に楽しむことができます。

・Qobuz Connectについて、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

https://www.qobuz.com/jp-ja/connect

パナソニックは、テクニクスブランド オーディオ製品の対応サービス拡大により、様々なコンテンツを快適に楽しめる環境を提案していきます。

■Qobuz Connect対応機種

＜2025年9月中旬開始予定＞

・ネットワークCDレシーバー：SA-C600

・コンパクトステレオシステム：SC-C70MK2

＜対応済み機種＞

・ネットワーク／スーパーオーディオCDプレーヤー：SL-G700M2

・ネットワークオーディオアンプ：SU-GX70

・ワイヤレススピーカーシステム：SC-CX700

※ご利用にはソフトウェアの更新が必要になります。ソフトウェアの更新には、インターネットの接続が必要です。

【お問い合わせ先】

パナソニック ディーガ・オーディオ ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-982

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

＜関連情報＞

・テクニクス 製品情報

https://jp.technics.com/

・ネットワークCDレシーバー：SA-C600

https://jp.technics.com/products/c600/cdreceiver/

・コンパクトステレオシステム：SC-C70MK2

https://jp.technics.com/products/c70mk2/

・ネットワーク／スーパーオーディオCDプレーヤー：SL-G700M2

https://jp.technics.com/products/sl-g700m2/

・ネットワークオーディオアンプ：SU-GX70

https://jp.technics.com/products/gx70/

・ワイヤレススピーカーシステム：SC-CX700

https://jp.technics.com/products/cx700/