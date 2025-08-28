テクニクスのネットワークオーディオ製品が「Qobuz Connect」に対応

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、テクニクスブランドのネットワークオーディオ製品において音楽ストリーミングサービス「Qobuz」の新機能「Qobuz Connect」に対応します。




■Qobuz Connectとは


Qobuz Connectは、音楽ストリーミングサービス「Qobuz」が提供する新機能です。Qobuzアプリから同一ネットワーク上の対応オーディオデバイスを、サードパーティのアプリケーションを介さずにリモートコントロールできる機能で、Qobuzが提供するコンテンツや機能を、対応するスマートスピーカーやオーディオシステムなどと直接連携し、ハイレゾやCDロスレスの高音質で快適に楽しむことができます。



・Qobuz Connectについて、詳しくは以下のサイトをご覧ください。


https://www.qobuz.com/jp-ja/connect



パナソニックは、テクニクスブランド オーディオ製品の対応サービス拡大により、様々なコンテンツを快適に楽しめる環境を提案していきます。



■Qobuz Connect対応機種


＜2025年9月中旬開始予定＞


・ネットワークCDレシーバー：SA-C600


・コンパクトステレオシステム：SC-C70MK2


＜対応済み機種＞


・ネットワーク／スーパーオーディオCDプレーヤー：SL-G700M2


・ネットワークオーディオアンプ：SU-GX70


・ワイヤレススピーカーシステム：SC-CX700



※ご利用にはソフトウェアの更新が必要になります。ソフトウェアの更新には、インターネットの接続が必要です。



【お問い合わせ先】


パナソニック ディーガ・オーディオ ご相談窓口


フリーダイヤル：0120-878-982


受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）



＜関連情報＞


・テクニクス 製品情報


https://jp.technics.com/


・ネットワークCDレシーバー：SA-C600


https://jp.technics.com/products/c600/cdreceiver/


・コンパクトステレオシステム：SC-C70MK2


https://jp.technics.com/products/c70mk2/


・ネットワーク／スーパーオーディオCDプレーヤー：SL-G700M2


https://jp.technics.com/products/sl-g700m2/


・ネットワークオーディオアンプ：SU-GX70


https://jp.technics.com/products/gx70/


・ワイヤレススピーカーシステム：SC-CX700


https://jp.technics.com/products/cx700/