PETシートの世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
多機能性と素材設計の核となるPETシート
PETシートとは、ポリエチレンテレフタレート（Polyethylene Terephthalate）を基材とした薄膜板材であり、強靭性や透明性に優れ、温度・化学薬品・寸法安定性にも優れている素材である。基本的には、一層または複層構造で成形され、物理的特性と機能性を両立させる材料技術と深く結びついている。例えば、バリア性を高める多層構造、耐衝撃性や抗菌性の向上を促す共重合技術、透明性を保持しつつリサイクル性を兼ね備えた材料設計など、用途に応じた多様なカスタマイズが可能である。モジュール性に優れ、包装材料、保護パネル、ラベル、電子部品のベース材など、多様な産業用途での適応力が差別化ポイントである。
幅広い産業ニーズと市場成長の接点
PETシートは、食品包装、自動車内装、医療機器、電子部品、建材など、複数産業において素材の基盤として不可欠な役割を担っている。食品包装では鮮度保持や安全性向上に、医療や電子分野では高清浄度・寸法精度の観点から採用が進み、自動車分野では軽量化と耐熱性に優れた素材として重視されている。このような用途の広がりに支えられて、LP Informationによる「グローバルPETシート市場の成長2025-2031」では、CAGR 5.1％、2031年市場規模は79.03億米ドルに達すると予測されている 。これは、製造業における高機能素材への誘因と、環境志向・サステナブル素材への意識が市場を牽引していることを示すものであり、PETシートが産業基盤と緊密に関わりながら成長している構造を裏付ける事実である。
図. PETシート世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328300&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328300&id=bodyimage2】
図. 世界のPETシート市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、PETシートの世界的な主要製造業者には、Alpek Polyester （Octal）、Zhongsheng New Material、ONE Plastic、Desu Technology、PAR Group、Nan Ya Plastics、Intco Plastics、Asiaplast Industries、Qinghua Plastics Factory、Wallis Plasticなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約8.0%の市場シェアを持っていた。
信頼性・効率性・機能進化の融合
PETシートの競争優位は、まず高い素材信頼性と安定供給性にある。PETそのものが大量生産に適した樹脂であり、価格・供給網ともに安定している点は、他の高機能フィルム素材とは異なる優位性である。また、バイオPETやリサイクルPET（rPET）への対応、耐熱性や抗菌性といった機能性付加、さらには加工適性向上のための新設計技術など、製品開発の幅が広がっている。スマート製造の観点では、加熱制御や厚さ均一化のためのIoTやAIを活用したライン最適化が進んでおり、品質保証と生産効率を両立させる技術イノベーションが進行中である。これらを踏まえると、PETシート市場における競争力は、物理的性能のみならず持続可能な製造体制と技術革新の積み重ねに依存していると言える。
PETシート産業は、従来型の用途拡大を越え、「素材そのものが価値創造の基盤となる時代」へ転換している。包装、医療、自動車など多様な現場で求められる機能が高度化する中、透明性・耐熱性・強度といった基本性能に加え、リサイクル適性や環境配慮が素材選定の新たな基準となっている。この潮流の中で、PETシートは技術・機能・素材循環性を一体化させたプラットフォーム素材として再定義されつつあり、その進化は素材産業の標準再構築にも繋がっている。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Ordinary PET Sheet
Special PET Sheet
用途別セグメント：
Food
Pharmaceutical
Electronics
Consumer Products
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
PETシートとは、ポリエチレンテレフタレート（Polyethylene Terephthalate）を基材とした薄膜板材であり、強靭性や透明性に優れ、温度・化学薬品・寸法安定性にも優れている素材である。基本的には、一層または複層構造で成形され、物理的特性と機能性を両立させる材料技術と深く結びついている。例えば、バリア性を高める多層構造、耐衝撃性や抗菌性の向上を促す共重合技術、透明性を保持しつつリサイクル性を兼ね備えた材料設計など、用途に応じた多様なカスタマイズが可能である。モジュール性に優れ、包装材料、保護パネル、ラベル、電子部品のベース材など、多様な産業用途での適応力が差別化ポイントである。
幅広い産業ニーズと市場成長の接点
PETシートは、食品包装、自動車内装、医療機器、電子部品、建材など、複数産業において素材の基盤として不可欠な役割を担っている。食品包装では鮮度保持や安全性向上に、医療や電子分野では高清浄度・寸法精度の観点から採用が進み、自動車分野では軽量化と耐熱性に優れた素材として重視されている。このような用途の広がりに支えられて、LP Informationによる「グローバルPETシート市場の成長2025-2031」では、CAGR 5.1％、2031年市場規模は79.03億米ドルに達すると予測されている 。これは、製造業における高機能素材への誘因と、環境志向・サステナブル素材への意識が市場を牽引していることを示すものであり、PETシートが産業基盤と緊密に関わりながら成長している構造を裏付ける事実である。
図. PETシート世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328300&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328300&id=bodyimage2】
図. 世界のPETシート市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、PETシートの世界的な主要製造業者には、Alpek Polyester （Octal）、Zhongsheng New Material、ONE Plastic、Desu Technology、PAR Group、Nan Ya Plastics、Intco Plastics、Asiaplast Industries、Qinghua Plastics Factory、Wallis Plasticなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約8.0%の市場シェアを持っていた。
信頼性・効率性・機能進化の融合
PETシートの競争優位は、まず高い素材信頼性と安定供給性にある。PETそのものが大量生産に適した樹脂であり、価格・供給網ともに安定している点は、他の高機能フィルム素材とは異なる優位性である。また、バイオPETやリサイクルPET（rPET）への対応、耐熱性や抗菌性といった機能性付加、さらには加工適性向上のための新設計技術など、製品開発の幅が広がっている。スマート製造の観点では、加熱制御や厚さ均一化のためのIoTやAIを活用したライン最適化が進んでおり、品質保証と生産効率を両立させる技術イノベーションが進行中である。これらを踏まえると、PETシート市場における競争力は、物理的性能のみならず持続可能な製造体制と技術革新の積み重ねに依存していると言える。
PETシート産業は、従来型の用途拡大を越え、「素材そのものが価値創造の基盤となる時代」へ転換している。包装、医療、自動車など多様な現場で求められる機能が高度化する中、透明性・耐熱性・強度といった基本性能に加え、リサイクル適性や環境配慮が素材選定の新たな基準となっている。この潮流の中で、PETシートは技術・機能・素材循環性を一体化させたプラットフォーム素材として再定義されつつあり、その進化は素材産業の標準再構築にも繋がっている。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Ordinary PET Sheet
Special PET Sheet
用途別セグメント：
Food
Pharmaceutical
Electronics
Consumer Products
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ