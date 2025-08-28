赤ちゃんのファーストトイを再解釈。0歳から安心して遊べる、日本製ぬいぐるみ《ファーストバディ(R)︎》が誕生。

OFUNE

OFUNE ／ オフネ（ディレクター：齊藤 萌）

このたび、赤ちゃん向け国産ソフトトイブランド『OFUNE』を創設いたしました。

同時に、" 0歳から、一生の親友 " をコンセプトに掲げた《ファーストバディ(R)︎》を発表いたします。

アートピースを想起させる造形は、美しさだけでなく、安全性と実用性を融合したベビーフレンドリーなデザイン。ベルベットのような質感と日本のクラフトマンシップを纏った独創的なソフトトイです。

赤ちゃんの安心とデザイン性を融合したファーストバディ(R)︎

【Points】

- 新製品「ファーストバディ(R)︎」と知育効果

- プロダクトの特徴

- ギフトラッピング紹介

- 今期コレクション概要

◆ファーストバディ(R)︎ とは

今回発表する《ファーストバディ(R)︎》は、赤ちゃんの "はじめての親友" として構想されています。

⚫︎年齢に応じた知育効果

ぬいぐるみを使ったごっこ遊びが、乳幼児の心理発達に良い影響を与え、感性や知性を育むことは、近年の研究でも示されています。

0 歳：最初の感覚体験

五感をやさしく刺激し、脳の発達をサポート。やわらかな質感が、安心感と愛着の芽生えを育みます。

1 - 2 歳：模倣・競争

生活習慣を楽しく学びながら、模倣力や主体性の芽生え、競争心や行動意欲を育てます。

3 - 4 歳：ちいさな社会

友達として遊ぶなかで、「貸して」「どうぞ」「ありがとう」を通じ、共感力やルール理解を学びます。

5 - 7 歳：親友

旅行や空想の世界を共有しながら、想像力・創造力・自己表現力を深めます。

うまれた時から寄り添うバディは、安心感や自己肯定感を育み、大人になった時もセルフメンタルケアの土台に。イヤイヤ期の着替えや食事も、バディを「ライバル」「お手本」に見立てて声がけすれば、楽しく取り組める点も魅力。

ひとつのバディが、成長段階にあわせて役割を変えながら、多角的に成長をサポート。

バディから始まるその物語性こそ、贈る人にも受け取る人にも唯一無二の価値を感じさせてくれます。

◆長く遊べる、親友設計

《ファーストバディ(R)︎》の " 親友設計 " という思想は、ディレクター自身の育児経験から生まれたもの。

赤ちゃんの頃から、ソフトトイと毎日遊び、" 本当の親友 " として絆を深めてきた子どもたち。

微笑ましい光景のなかには、時にヒヤリとする瞬間も。幼少期から安心して遊べて、時を超えて寄り添える存在の必要性。その答えとして、《ファーストバディ(R)︎》は誕生しました。

◆親友設計：３つの特徴

01. 生後0日目から遊べる、安心デザイン

ボタンやビーズを省いたゼロパーツ設計、装飾を削ぎ落としたミニマムデザインで誤飲リスクを防止。さらに、日本国内の食品衛生法に基づく安全検査をクリアし、食品同等の基準を満たしています。ソフトトイからロゴ刺繍されたタグに至るまで、すべて赤ちゃんが口に含んでも安心です。

02. イージーケア

洗濯機で洗えるので、いつでも清潔。やわらかさが深まり、風合いの変化をお楽しみいただけます。

03. All Made in Japan

ソフトトイから包装に至るまで、製造工程のすべてを日本国内で完結。和歌山の名品「高野口パイル(R)︎」や石川のレピア織ネームタグなど、厳選された国産素材を用い、ソフトトイ本体は京都の工場でひとつひとつ丹念に縫製しています。

◆ユニークな開封体験

すべての《ファーストバディ(R)︎》は、特別なギフトボックスにおさめてお届けいたします。

開封体験を通じて、遊び心がちりばめられた『OFUNE』の世界観をご堪能いただけます。

「箱をあけた瞬間、バディが産声をあげる」

という発想から、バディの足元に添えられたバースタグ。

バースタグには、バディの出生情報とともに、固有のシリアルナンバーが記載されており、バディの唯一性を示しています。

バースタグを切り取って付属のカードに差し込んでギャランティカードとして残す、ユニークな所作も楽しい。

──ひとつひとつの仕掛けが重なり合い、贈り物を超えた、" 記憶に残る体験 " へと昇華します。

インナーバッグは、実はバディ専用のランドリーバッグ。オーシャンフレンドリー素材で、赤ちゃんの未来にやさしい。ペーパーアイテムはすべて、ラシャを彷彿とさせる上質な国産紙で統一。箱は開封後、赤ちゃんの思い出ボックスにも。

贈られた瞬間から始まり、お子様の成長に伴い、物語が続いていく『OFUNE』のギフト。

我が子へのプレゼント、祖父母からの出産祝いなど、新しい命を迎える祝福にふさわしい一品です。

(左)凛とした佇まいのHakka Cat (右)人懐っこいMochi Puppy■2025「Classic Collection」

OFUNEの1stコレクション「Classic Collection」は、日常からオケージョンまで調和するベーシックでタイムレスな美しさを追求した限定モデル。Mochi PuppyとHakka Catの２種類を展開。

商品名：ファーストバディ(R)︎（全2種）

・HAKKA CAT No.3

・MOCHI PUPPY No.3

販売開始日：2025年7月1日（火）

販売価格：32,100円

新作発表はInstagramにてリリースいたします。

■ブランドプロフィール

「生後0日目から、一生の友」をコンセプトに、日本製にこだわるベビーソフトトイブランド。

赤ちゃんの成長に寄り添い続けるための安全性と実用性を兼ね備えたプロダクトを発信。

ラグジュアリーでありながら日常に根差すブランドを目指しています。

■HP : https://ofune.baby

■Instagram : https://www.instagram.com/ofune_japan/