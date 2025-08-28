世界で最も有名なビーグル犬・スヌーピーの75のスナップショット。ビジュアルブック『LIFE　75 SNAPS OF SNOOPY』2025年9月6日（土）に書店発売。

ブルーシープ株式会社『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』表紙 (C) 2025 Peanuts Worldwide LLC(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

出版社のブルーシープ株式会社（東京都武蔵野市吉祥寺）は、ビジュアルブック『LIFE 75 SNAPS OF SNOOPY』を2025年9月6日（土）にスヌーピーミュージアムと全国の一般書店で発売します。

「スヌーピーってどんな犬？」

街中で、家の中で、スマートフォンの中で。スヌーピーを見ない日はほとんどありません。みなさんが思い描くスヌーピーは、どんな犬でしょうか。にこにこ微笑んでいる、かわいらしくてお茶目な犬でしょうか。

スヌーピーがコミックに登場した当初は4本足で歩く平凡な犬でした。徐々に二足歩行を始めると、豊かな個性を発揮するようになります。スヌーピーは犬なので言葉を喋らず、普段は周りには聞こえない思いをさまざまに心の中で語ります。時にはものすごい顔で激怒し、さめざめと涙し、そしておなかを抱えるほどの大笑いをすることもあります。自分が犬だという事実に不満を言うことも。また、スヌーピーは空想の中で様々な姿になりきり、まるで人間かのように振る舞うこともしばしば。スヌーピーほどエモーショナルでユーモアに富んだビーグル犬はいるでしょうか。

スヌーピーが活躍するコミック「ピーナッツ」の新聞連載が始まったのは1950年10月2日。連載は50年続き、世界中の新聞に掲載されました。本書では、2025年に「ピーナッツ」コミック誕生75周年を迎えるのを記念し、世界で最も有名なビーグル犬・スヌーピーを75のスナップショットで紹介します。

想像力豊かな犬として、時には人間の仲間たちよりも感情豊かなスヌーピーの毎日を覗き見ることで、スヌーピーの新たな一面を知ることのできるビジュアルブックです。

また、東京・南町田のスヌーピーミュージアムで2025年9月6日（土）～2026年3月1日（日）まで開催される企画展「ピーナッツ75周年記念 ザ・スヌーピー展 世界のともだちになった犬。」の関連書籍としてもお楽しみいただけます。

1950年代の犬らしい姿のスヌーピー

わんわん吠えて怒ることも

にこにこ喜んだり、ゲラゲラ大笑いしたり

あまり見たことのない表情も盛りだくさん

定価：税込2,200円（本体2,000＋税）

コミック：チャールズ・シュルツ

編集：吉田宏子、新谷麻佐子、佐藤万記（ブルーシープ）、内藤理子（ブルーシープ）

協力：シュルツ美術館リサーチ・センター、

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

ブックデザイン：吉田昌平（白い立体）

印刷・製本：株式会社八紘美術

仕様：B5変型、中ミシン並製、112ページ

ISBN：978-4-908356-7-8

版元：ブルーシープ

販売スケジュール：

2025年9月6日（土）スヌーピーミュージアムと全国の一般書店で発売開始

版元ページ：https://bluesheep.jp/projects/75snapsofsnoopy

【展覧会情報】ピーナッツ75周年記念 ザ・スヌーピー展

2025年9月6日（土）～2026年3月1日（日）

年中無休（年2回をのぞく）

10:00開館（最終入場は閉館時間の30分前）

平日18:00閉館／土日祝19:00閉館

スヌーピーミュージアム（東京・南町田）

https://snoopymuseum.tokyo/s/smt/

【PEANUTS 75周年について】

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/(http://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

