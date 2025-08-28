【琵琶湖ホテル】敬老の日 キッズ体験イベント開催 『手づくりピッツァでありがとう』

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）は、2025年9月14日（日）、15日（月・祝）の2日間限定で、2階「イタリアンダイニング ベルラーゴ」にて、お子さまがピザ作りを体験できるイベント『手づくりピッツァでありがとう』を開催いたします。

『手づくりピッツァでありがとう』 イメージ

年長者を敬い、感謝の気持ちを伝える「敬老の日」。琵琶湖ホテルでは、この日に合わせて、おじいさまやおばあさま、親御さまなどご家族への感謝を“手づくりピッツァ”に込めて贈る、体験型イベントを企画しました。普段は出来立てのイタリア料理を楽しむビュッフェレストランとして賑わう「イタリアンダイニング ベルラーゴ」が、この日だけは小さなピッツァ職人たちの舞台に。手を綺麗に洗って、コック帽とエプロンを付ければ、すっかりシェフ気分に。生地をのばし、好きな具材を選んでトッピングしたあとは、石窯で焼き上がるのを待つドキドキの時間。焼き立ての香ばしいピッツァは、その場で保護者の方とご一緒に召し上がっていただけます。

お子さまが心を込めて作った一枚を大切な人と分かち合う瞬間は、きっと思い出に残るひとときに。びわ湖の景色に包まれながら、家族で味わう“ありがとう”の気持ちをお楽しみください。

ピッツァ作りイメージ

ピザ作りについて

味の決め手となるソースは、ベーシックなトマトソースの他、ホワイトソースとバジルソースの３種類をご用意。プチトマトとソーセージを乗せたマルゲリータ風や、じゃがいもとパルミジャーノ・レジャーノでジェノベーゼ風など、一緒に食べる方のお好みに合わせて、自由なトッピングをお楽しみいただけます。香ばしい焼きたてピザをみなさまでお召し上がりください。

『手作りピッツァでありがとう』 開催概要

■会場：「イタリアンダイニング ベルラーゴ」（琵琶湖ホテル２階）

■日程：2025年9月14日（日）、9月15日（月・祝）

■時間：15：00～16：45 ※3日前17：00までの要予約

■料金：小人（3歳～12歳） 4,000円、大人500円

※ソフトドリンクバー付き。

※小人の料金にはピザ作り体験1枚分の料金を含みます。

※必ず保護者の方とご一緒にお申込みください。

※小人1名につき大人4名までお申し込みいただけます。

※席数には限りがございます。予定人数に達し次第ご予約を締め切らせていただきます。

■服装：エプロンをご持参ください。コック帽と手袋をご用意しております。

焼きたてピザイメージ詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/bel-lago_kids_pizza/

「イタリアンダイニング ベルラーゴ」

会場となる「イタリアンダイニング ベルラーゴ」は、大きな窓にびわ湖の景色が広がり、幻想的なブルーの壁に吹き抜け天井で落ち着く空間のレストラン。ランチ・ディナーともに、ピザ窯で焼く本格ピッツァをはじめ、多彩な前菜やパスタなど、出来立てのお料理をビュッフェ形式でご提供します。

■営業時間：10：00～22：00（L.O 21：00）

ご予約・お問合せは TEL 077-524-1225（レストラン予約10：00～18：00）

※掲載料金は消費税・サービス料15%を含みます。

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。

※食材の入荷等の都合により、一部メニューが変更となる場合がございます。