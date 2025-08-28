令和7年度堺市スタートアップ実証推進事業の支援対象者が決まりました
堺市役所
堺市では、イノベーションを創出するスタートアップ等の支援や堺市における社会課題の解決を図るため、令和3年度より堺市スタートアップ実証推進事業を実施しています。今年度は5月9日～6月30日の間、堺市内で実証事業の実施を希望する新たなビジネスアイデアを募集したところ、全国から30件の応募があり、審査の結果、支援対象５者が決定しました。今後、順次実証事業実施に向けた支援を行います。
支援対象者（五十音・アルファベット順）- 小さな森の学童株式会社
- Fun Foot English
- 株式会社mediVR
- 株式会社ReTaby
- wakuca
支援内容
１.補助金の交付
補助対象経費：施設利用料やプロトタイプ製作費などの実証事業にかかる費用
補 助 率：2分の1以内（補助上限額 100万円）
補助対象期間：交付決定日から令和8年3月31日（火）まで
２.市内公共施設、協力企業が有する施設などの実証フィールドの提供
３.実証事業実施に必要な市内民間事業者とのマッチング
４.行政課題の提供（堺市の担当部署の紹介等）
５.実証事業のPR支援 等
支援対象者のビジネスアイデア[表: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/243_1_db9ebbd10fa7db6b29dbc11cf02ecab8.jpg?v=202508280227 ]
＜参考＞
堺市イノベーション創出の取組
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-innovation/index.html
さかい新事業創造センター（S-Cube）
https://www.s-cube.biz/