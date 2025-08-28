三菱重工 × 前海エネルギー｜低炭素持続可能な戦略的協力を構築し、アジアのグリーンエネルギーの未来を創出

深セン（中国）、2025年8月28日 /PRNewswire/ -- 8月22日、三菱重工空調と前海エネルギー科技発展有限公司は深圳・前海で「アジア都市グリーン低炭素発展交流会」を共同開催しました。両社代表は戦略的協力協定を締結し、「三菱重工大湾区デジタル低炭素運営センター」を正式に始動しました。



戦略的提携協定の調印式



会議では、前海管理局、日本貿易振興機構（JETRO）、香港機電工程署、三菱重工業の代表が者がそれぞれ挨拶を行いました。

さらに専門家が中日地域冷房システム比較、帯水層熱エネルギー貯蔵、スマートエネルギー、ゼロカーボンコミュニティについて見解を共有し、アジアにおけるグリーンエネルギー発展のための多様なアイデアと実践事例を提供しました。

この協力により、両社は効率的な地域冷房を推進するとともに、中国の「デュアルカーボン」目標と大湾区の持続的発展に寄与します。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com