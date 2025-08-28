

コピー機業界の常識を覆す「黒船」HP E786dn



業務用コピー機・複合機の販売を手掛ける株式会社サガス（本社：東京都千代田区、代表取締役：片渕 藤夫、https://www.sagas.co.jp/）は、世界No.1のプリンターシェアを誇る日本HP（ヒューレット・パッカード）社製の新型A3カラー複合機「HP Color LaserJet Managed MFP E786dn」の販売を開始したことをお知らせします。







日本のオフィスで長年”当たり前”とされてきたカウンター料金保守契約。この常識に一石を投じ、驚異的な低コストを実現して登場した本機は、まさにコピー機・複合機業界における「黒船」です。 驚愕の低ランニングコストと、ビジネスを止めない高い生産性・耐久性、そして安心の長期保守を武器に、国内企業のコスト削減と生産性向上に大きく貢献します。



■常識を破壊する「黒船」の3つの革新

「HP MFP E786dn」が日本のオフィスにもたらす革新は、主に3つの特徴に集約されます。





【革新1】今までの1/3以下という驚愕の低ランニングコスト！カウンター料金の呪縛から解放

本製品は、毎月の請求に悩まされるカウンター契約が不要な「トナー購入モデル」です。トナーボトルの大容量化などにより、カラー4.6円/枚、モノクロ0.49円/枚（税別）という、従来の常識を覆す圧倒的な低ランニングコストを実現しました。

例えば、従来のカウンター機（カラー@15.0円、モノクロ@2.0円）で月間18,000円かかっていた印刷コストが、本機ではわずか5,335円となり、毎月12,665円、実に70%以上のコスト削減を可能にした試算もあります。

これまでコストを気にしてカラー印刷をためらっていたオフィスでも、気兼ねなく高画質なカラー文書を活用できます。

＜コスト削減の一例＞



一例ですが、1ヶ月で12,665円ものコスト削減を実現します



これは対象のHP製複合機「E786dn」の一般的なリース月額より多い金額です。

つまり「コスト削減額＞リース月額（機器導入費用）」なので、

今の複合機を使い続けるより、新しい複合機に入れ替えた方が、将来的な総支払額を抑えられる

ということです。

【革新2】ビジネスを止めない！「5年間の出張保守」が標準付帯

「安いだけでは不安」という声にも万全に応えます。本機は5年間の出張保守（訪問修理）が標準でセットになっており、万が一のトラブル時も安心です。しかも従来のような「カウンター料金」はかかりません。





特筆すべきは、他メーカーでは消耗品として有償交換になることが多い「感光体ドラム」といった高額部品も、保守期間内は無償で交換される点です。 予期せぬ出費の心配なく、5年間安心してご使用いただけます。

カウンター料金なしの「5年出張保守つき」



スタッフが出張して修理（写真はイメージです）



【革新3】大量印刷もお任せ！世界基準の高性能・高耐久設計

世界シェアNo.1のHPが手掛ける本機は、基本性能も妥協しません。

毎分35枚の高速印刷、そして120万枚印刷に耐えうる高耐久設計で、繁忙期の大量印刷要求にも余裕で応えます。また、裏表を一度にスキャンできる**「1パス両面スキャン」**に対応したADF（自動原稿送り装置）を搭載し、紙文書の電子化業務も劇的に効率化します。



毎分35枚の高速印刷



印刷耐久頁数が120万頁の超高耐久設計



■株式会社サガス 担当者コメント

「これまで日本のコピー機・複合機市場は、独自の商習慣が根強く、お客様は高いコストを支払い続けるのが半ば常識となっていました。今回、私たちがHP社の『黒船』とも言えるこの戦略的な複合機をいち早くお客様にお届けできることを大変嬉しく思います。この一台が、多くの企業のコスト削減はもちろん、業務効率の改善、ひいては競争力強化の一助となることを確信しております。」

【製品仕様概要】

製品名： HP Color LaserJet Managed MFP E786dn

機能： カラープリント、カラーコピー、カラースキャン（FAXはオプション）

印刷速度： カラー・モノクロ 毎分35枚（A4）

耐久性： 5年または120万ページ

給紙容量： 最大2,180枚（520枚×4段 + 手差し100枚）

スキャナ： 1パス両面同時読み取りADF搭載

保守： 5年間オンサイト保守（訪問修理）

■株式会社サガスについて

株式会社サガスは、1989年に東京・渋谷で創業したコピー機・複合機をはじめとするOA機器の販売・保守、オフィスソリューションの提供を行う販売店です。お客様一社一社の課題に真摯に向き合い、お客様に「あ、それいいね」と言っていただける最適な製品とサービスをご提供することをお約束します。

