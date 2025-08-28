静岡県において茶殻とコーヒー粕によるバイオ炭循環モデルを構築し、地域資源循環を推進



伊藤園では、かねてより限りある資源の有効活用と環境負荷の低減を目指し、事業活動を通じた脱炭素化や資源循環といった環境課題の解決に取組んでいます。この一環で、茶殻をはじめとする飲料残渣の炭素資源（バイオ炭）化する研究に注力し、検討を重ねてきました。飲料残渣は水分含量が高く、安定的かつ環境に配慮したバイオ炭の製造が困難でしたが、これを燦有機研究所との共同研究により「茶殻」と「コーヒー粕」を混ぜ合わせることで克服し、良質なバイオ炭の生成を実現しました。



さらに、静岡県内で排出した「茶殻」と「コーヒー粕」を利用してバイオ炭を製造し、同県内の当社契約茶園へ散布する循環モデルとして、2025年7月から本格的に始動しました。これにより、静岡県での地域資源循環を促進し、環境に配慮した持続可能な農業の推進に貢献してまいります。



「バイオ炭」の農地施用は、農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」において地球温暖化対策の手法として農地投入技術の開発を推進されている取組みです。本取組みを通じて、静岡県内での新たな持続可能なビジネスモデルとして環境保全・社会貢献活動の輪をより一層広げてまいります。

