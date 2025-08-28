こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10代女性のメイク意識、約10年で2倍の約5割に 男性の美容・メイク意識も上昇傾向 ～ビデオリサーチ「美容への関心」に関する調査～
株式会社ビデオリサーチ（以下：当社）では、メディアとビジネスのミライを見つめるWebメディア「VR Digest+（ビデオリサーチ ダイジェストプラス）」を運営しています。今回は、2025年7月9日に公開した記事から情報を一部抜粋して、「美容への関心」に関する約10年間の意識変化を示す調査結果をご紹介します。
https://digitalpr.jp/table_img/1272/116484/116484_web_1.png
●本調査のデータソース「ACR/ex（エーシーアール エクス）」とは
当社が保有する、生活者を「意識」と「利用・購入者」の両側面で捉える日本最大級のマーケティングデータです。同一サンプルに対し、生活者属性、商品関与、メディア接触など網羅的に調査しているため、生活者の実態を多角的にそして客観的に捉えることが可能なシングルソースデータとなっています。仮説立案(0次プランニング)、ブランド調査、メディアプランニングなど様々な用途にご利用いただけます。
https://www.videor.co.jp/service/media-data/acrex.html
【調査結果】
■ 「メイクアップに気を配っている」10代女性は46.3% 約10年で2倍以上に増加
■ 「美容に気を使う」女性 10代53.7%、20代62.4％ 約10年前と比較し10ポイント以上増加
当社が保有する生活者マーケティングデータ「ACR/ex」を用いて、約10年間（2014～2024年）の美容・メイクに関する意識調査の結果を比較しました。2024年の調査で「メイクアップに気を配っている」という質問に「はい」と答えた女性の割合は、10代46.3％、20代63.8％、30代46.3％。2014年と比べてみたところ、どの世代もメイク意識が上昇し、2024年時点では約半数がメイクに気を配っていることがわかりました。なかでも10代、20代の上昇幅は大きく、特に10代は2014年調査の結果（22.4％）と比較して2倍以上に増加しました。
また、「美容には気を使うほう」と回答した女性は2024年の調査で10代53.7%、20代62.4％、30代54.2％。10代、20代は約10年前と比較してそれぞれ10ポイント以上増加しました。
【図1】メイク・美容関与比較（10～30代女性、2014～2024年）
■ 男性の美容・メイク意識 約10年前と比較し10～30代前半で上昇傾向
次に、男性の約10年間（2014～2024年）の美容・メイクに関する意識調査の結果を比較しました。
女性の調査結果と同様、2024年調査では10代からメイク・美容ともに意識していると回答した人が増加しており、30代前半までにかけて上昇幅が大きくなっていることが確認できます。また、2024年調査では「美容に気を使う」男性は20代前半で特に高くなっていることがわかります。
【図2】メイク・美容関与の変化 男性の場合（10～60代、2014～2024年）
【調査概要】
・サービス名：ビデオリサーチ「ACR/ex」
・調査時期：2024年10~12月／2014年10~12月（秋調査回）
・対象地区：関東
・ターゲット：12~69歳男女
・サンプル数：2014年(n=4,515), 2024年(n=5,022)
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
