10代女性のメイク意識、約10年で2倍の約5割に 男性の美容・メイク意識も上昇傾向 ～ビデオリサーチ「美容への関心」に関する調査～

■ 男性の美容・メイク意識 約10年前と比較し10～30代前半で上昇傾向次に、男性の約10年間（2014～2024年）の美容・メイクに関する意識調査の結果を比較しました。女性の調査結果と同様、2024年調査では10代からメイク・美容ともに意識していると回答した人が増加しており、30代前半までにかけて上昇幅が大きくなっていることが確認できます。また、2024年調査では「美容に気を使う」男性は20代前半で特に高くなっていることがわかります。