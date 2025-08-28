メディアエイドが運営するプロ伴走型SNSスクール『SONOMAMA』が新たに「ライブコマース学習コンテンツ」をリリース

株式会社メディアエイド

株式会社メディアエイド（本社：東京都渋谷区、代表取締役：九島 遼大）が運営するSNSタレント育成スクール『SONOMAMA』は、2025年8月1日より、ライブコマースの基礎から活用方法までを学べる「ライブコマース学習コンテンツ」の提供を開始しました。TikTok Shopの日本展開開始を契機に拡大が見込まれるライブコマース市場において『SONOMAMA』の受講生が新たなビジネスチャンスを掴めるよう支援します。

■リリースの背景

TikTok Shopの日本展開により、ライブコマース市場は今後さらに加速すると予測されています。EC事業者やインフルエンサーにとって、この新しい販売手法は大きなビジネスチャンスとなる一方で、「ライブコマースって何？」「何から始めればいいかわからない」といった不安や疑問の声も多く寄せられています。

当社は、ライブコマース市場の変化と受講生の学習ニーズに応えるため、ライブコマース学習に特化した動画を制作しました。本コンテンツを通じて、受講生が新しいスキルを習得し、変化する市場に適応できるよう支援します。

■市場の展望と海外事例から学ぶ、ライブコマースの未来

本コンテンツでは、6年間で市場規模が約300倍にまで拡大したライブコマース大国である中国の成功事例を取り上げ、日本市場が持つ成長可能性について解説します。

従来のAmazonなどのECサイトでは、企業側の接点は「購入検討段階」のユーザーに限定されていました。しかし、ライブコマースではまだ商品を探していない「潜在層」のユーザーにもアプローチが可能であり、視聴者とのリアルタイムなコミュニケーションを通じてエンゲージメントを高め、ブランドのファン化を促すことができます。

日本のライブコマース市場は2023年時点で3,000億円弱と想定されており、成長の初期段階にあります。一方、中国では2017年に約3,000億円規模であった市場が、2023年には約98兆円にまで拡大しました。1人のインフルエンサーが100億円以上を売り上げるケースも出ており、ライブコマースは社会現象となっています。2021年にはライブコマースの年間視聴者数が4.64億人に達し、ゲーム配信やスポーツ配信を上回る影響力を見せています。

ライブコマースは単なる販売手法ではなく、企業のマーケティング活動に大きな影響を与える強力なツールです。本コンテンツは、こうした市場の大きな可能性を理解し、SNS戦略を立案する上で役立つ基礎知識を提供します。これからライブコマースを活用したいと考える方が、日本の市場で先行者利益を獲得し、新たなビジネスチャンスを掴むための第一歩となることを目指しています。

■学習動画の概要・特徴

提供開始日： 2025年8月1日から順次リリース

対象：『SONOMAMA』の受講生

本コンテンツは、ライブコマースの基礎知識から市場動向、海外の成功事例までを体系的に学べる内容となっています。未経験者でも安心して学習を始められ、今後の戦略立案に役立つ基盤を築くことができます。

【主な学習内容】

・ライブコマースの市場動向：拡大するEC市場全体における現状を解説

・海外事例から学ぶ：ライブコマース先進国である中国の成功事例を分析

・TikTok Shopの活用方法：プラットフォームの特性を理解し、効果的な活用法を習得

■SONOMAMAとは？

『SONOMAMA』は、株式会社メディアエイドが運営する、プロ伴走型SNSスクールです。自己実現のためにSNSを活用し、自分らしくより輝くための発信方法を学ぶことができます。

現役インフルエンサー講師による実践的なカリキュラムと、モチベーション維持から進捗管理まで徹底した個別サポートにより、一人ひとりに合った学習が可能です。卒業後もコミュニティを通じて最新情報や案件を得られるため、継続的にスキルを磨き、自分らしいキャリアを築くことができます。

個人の「好き」や「個性」を活かした発信が、新たな収益機会やキャリアアップにつながります。受講生の皆様が本当になりたい自分を実現できるよう、トータルでサポートしていきます。

公式Instagram：https://www.instagram.com/sonomama_off/

公式note：https://note.com/sonomama_sns

■メディアエイドについて

株式会社メディアエイドは、「知らなかったを救う。」というミッションのもと、ソーシャルメディアの力で企業価値を創造する、SNSスタートアップです。現在「ソーシャルメディアをビジネスインフラにする。」というビジョン実現に向けて、SNSソリューション事業、SNSタレント事業、SNSプラットフォーム事業を展開しています。

社名：株式会社メディアエイド

設立：2021年4月

代表者：代表取締役社長 CEO 九島 遼大

資本金：3,000万円

事業内容：SNSソリューション事業、SNSプラットフォーム事業、SNSタレント事業

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 16階

会社ホームページ：https://mediaaid.co.jp/

SNSでの集客・採用に関するお問い合わせ：https://mediaaid.co.jp/contact/01

採用ページ：https://special-recruit.mediaaid.co.jp/