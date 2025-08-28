三菱UFJニコス、「グローバルポイント Wallet」の利用促進キャンペーン実施！三菱UFJカードなら最大1,500円分のチャージ残高をプレゼント！
三菱UFJニコスは2025年9月1日から2026年1月31日まで、モバイル決済アプリ「グローバルポイント Wallet」をダウンロードし新規会員登録のうえ、対象の三菱UFJカードから1,000円以上をチャージされた方に500円分、さらに2025年9月30日までに「グローバルポイント Wallet」にてQUICPay+を合計2,000円以上利用された方に1,000円分のチャージ残高をもれなく進呈する、2つのキャンペーンを実施します。
＜キャンペーン１.概要＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/100_1_73e01489e3eb81313b959a0f6ed1442c.jpg?v=202508280156 ]
※ 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、
三菱UFJカード ゴールドプレステージ、三菱UFJカード、三菱UFJカード プレミオ、
三菱UFJカード ゴールド、三菱UFJカード JCB、三菱UFJカード（ディズニー・デザイン）
＜キャンペーン２.概要＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/100_2_6ad77ce59552fc1158f257100e6dbe9c.jpg?v=202508280156 ]
＜特設サイトURL＞
9月1日（月）午前10：30開設
キャンペーン１.
【第2弾】グローバルポイント Walletの新規ダウンロード＆チャージでもれなく
500円分チャージ残高をプレゼント
https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2508/index.html(https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2508/index.html)
キャンペーン２.
【グローバルポイント Wallet限定】QUICPay+をご利用でもれなく
1,000円分のチャージ残高プレゼント！
https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2509/index.html(https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2509/index.html)
＜参考情報＞
■「グローバルポイント Wallet」とは
「グローバルポイント Wallet」は、三菱UFJニコスが提供する“モバイル決済アプリ”で、
「三菱UFJカード」の利用で貯めたグローバルポイントを1P＝5円換算でアプリ残高にチャージし、
全国のVisa加盟店でタッチ決済に利用できます。また、クレジットカードや銀行口座からの
チャージにも対応しており、さまざまなシーンで便利に活用できます。
■「グローバルポイント Wallet」の特長
(1)貯めたポイントでスマホ決済が可能
グローバルポイントを「グローバルポイント Wallet」に
1P＝5円換算でチャージ。 Apple Pay または Google Pay(TM) に
設定して、Visaのタッチ決済が利用可能。
毎月10日に利用金額の0.5％をアプリ残高に自動で
キャッシュバック。
(2)グローバルポイント以外からのチャージも可能
「グローバルポイント Wallet」には、
グローバルポイントの他、当社およびフランチャイジー各社の
クレジットカード、当社提携金融機関の銀行口座・
デビットカード（三菱UFJデビットを除く）からのチャージが
可能。
(3)安全・安心な機能を装備
利用金額の上限設定(1回・1ヵ月単位)、
リアルタイムの利用通知、利用の一時停止/再開など、
各種コントロール機能を装備。
■アプリのダウンロードはこちら
お客さまがご利用のスマートフォンやタブレット等、各OSのアプリストアからダウンロードいただけます。
* 「 Apple Pay 」「 App Store 」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
* 「 Google Play 」「 Google Pay 」 は Google LLC の商標です。
* 「 QUICPay+ 」は、株式会社ジェーシービー の登録商標です。
以上