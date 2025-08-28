三菱UFJニコス、「グローバルポイント Wallet」の利用促進キャンペーン実施！三菱UFJカードなら最大1,500円分のチャージ残高をプレゼント！

三菱UFJニコス株式会社

　三菱UFJニコスは2025年9月1日から2026年1月31日まで、モバイル決済アプリ「グローバルポイント Wallet」をダウンロードし新規会員登録のうえ、対象の三菱UFJカードから1,000円以上をチャージされた方に500円分、さらに2025年9月30日までに「グローバルポイント Wallet」にてQUICPay+を合計2,000円以上利用された方に1,000円分のチャージ残高をもれなく進呈する、2つのキャンペーンを実施します。





＜キャンペーン１.概要＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/100_1_73e01489e3eb81313b959a0f6ed1442c.jpg?v=202508280156 ]

※ 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、


　 三菱UFJカード ゴールドプレステージ、三菱UFJカード、三菱UFJカード プレミオ、


　 三菱UFJカード ゴールド、三菱UFJカード JCB、三菱UFJカード（ディズニー・デザイン）



＜キャンペーン２.概要＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/100_2_6ad77ce59552fc1158f257100e6dbe9c.jpg?v=202508280156 ]


＜特設サイトURL＞

　9月1日（月）午前10：30開設


　キャンペーン１.　


　【第2弾】グローバルポイント Walletの新規ダウンロード＆チャージでもれなく


　500円分チャージ残高をプレゼント


　https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2508/index.html(https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2508/index.html)



　キャンペーン２.　


　【グローバルポイント Wallet限定】QUICPay+をご利用でもれなく


　1,000円分のチャージ残高プレゼント！


　https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2509/index.html(https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2509/index.html)



＜参考情報＞

■「グローバルポイント Wallet」とは


　「グローバルポイント Wallet」は、三菱UFJニコスが提供する“モバイル決済アプリ”で、


　「三菱UFJカード」の利用で貯めたグローバルポイントを1P＝5円換算でアプリ残高にチャージし、


　全国のVisa加盟店でタッチ決済に利用できます。また、クレジットカードや銀行口座からの


　チャージにも対応しており、さまざまなシーンで便利に活用できます。



■「グローバルポイント Wallet」の特長


(1)貯めたポイントでスマホ決済が可能


　 グローバルポイントを「グローバルポイント Wallet」に


1P＝5円換算でチャージ。 Apple Pay または Google Pay(TM) に


設定して、Visaのタッチ決済が利用可能。


毎月10日に利用金額の0.5％をアプリ残高に自動で


キャッシュバック。



(2)グローバルポイント以外からのチャージも可能


　 「グローバルポイント Wallet」には、


　グローバルポイントの他、当社およびフランチャイジー各社の


　 クレジットカード、当社提携金融機関の銀行口座・


デビットカード（三菱UFJデビットを除く）からのチャージが


可能。



(3)安全・安心な機能を装備


利用金額の上限設定(1回・1ヵ月単位)、


リアルタイムの利用通知、利用の一時停止/再開など、


各種コントロール機能を装備。






■アプリのダウンロードはこちら

お客さまがご利用のスマートフォンやタブレット等、各OSのアプリストアからダウンロードいただけます。




* 「 Apple Pay 」「 App Store 」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。


* 「 Google Play 」「 Google Pay 」 は Google LLC の商標です。


* 「 QUICPay+ 」は、株式会社ジェーシービー の登録商標です。



