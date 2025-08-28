三菱UFJニコス、「グローバルポイント Wallet」の利用促進キャンペーン実施！三菱UFJカードなら最大1,500円分のチャージ残高をプレゼント！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスは2025年9月1日から2026年1月31日まで、モバイル決済アプリ「グローバルポイント Wallet」をダウンロードし新規会員登録のうえ、対象の三菱UFJカードから1,000円以上をチャージされた方に500円分、さらに2025年9月30日までに「グローバルポイント Wallet」にてQUICPay+を合計2,000円以上利用された方に1,000円分のチャージ残高をもれなく進呈する、2つのキャンペーンを実施します。

＜キャンペーン１.概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/100_1_73e01489e3eb81313b959a0f6ed1442c.jpg?v=202508280156 ]

※ 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、

三菱UFJカード ゴールドプレステージ、三菱UFJカード、三菱UFJカード プレミオ、

三菱UFJカード ゴールド、三菱UFJカード JCB、三菱UFJカード（ディズニー・デザイン）

＜キャンペーン２.概要＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/100_2_6ad77ce59552fc1158f257100e6dbe9c.jpg?v=202508280156 ]

＜特設サイトURL＞

9月1日（月）午前10：30開設

キャンペーン１.

【第2弾】グローバルポイント Walletの新規ダウンロード＆チャージでもれなく

500円分チャージ残高をプレゼント

https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2508/index.html(https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2508/index.html)

キャンペーン２.

【グローバルポイント Wallet限定】QUICPay+をご利用でもれなく

1,000円分のチャージ残高プレゼント！

https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2509/index.html(https://www.cr.mufg.jp/landing/guropowalletcp2509/index.html)

＜参考情報＞

■「グローバルポイント Wallet」とは

「グローバルポイント Wallet」は、三菱UFJニコスが提供する“モバイル決済アプリ”で、

「三菱UFJカード」の利用で貯めたグローバルポイントを1P＝5円換算でアプリ残高にチャージし、

全国のVisa加盟店でタッチ決済に利用できます。また、クレジットカードや銀行口座からの

チャージにも対応しており、さまざまなシーンで便利に活用できます。

■「グローバルポイント Wallet」の特長

(1)貯めたポイントでスマホ決済が可能

グローバルポイントを「グローバルポイント Wallet」に

1P＝5円換算でチャージ。 Apple Pay または Google Pay(TM) に

設定して、Visaのタッチ決済が利用可能。

毎月10日に利用金額の0.5％をアプリ残高に自動で

キャッシュバック。

(2)グローバルポイント以外からのチャージも可能

「グローバルポイント Wallet」には、

グローバルポイントの他、当社およびフランチャイジー各社の

クレジットカード、当社提携金融機関の銀行口座・

デビットカード（三菱UFJデビットを除く）からのチャージが

可能。

(3)安全・安心な機能を装備

利用金額の上限設定(1回・1ヵ月単位)、

リアルタイムの利用通知、利用の一時停止/再開など、

各種コントロール機能を装備。

■アプリのダウンロードはこちら

お客さまがご利用のスマートフォンやタブレット等、各OSのアプリストアからダウンロードいただけます。

* 「 Apple Pay 」「 App Store 」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

* 「 Google Play 」「 Google Pay 」 は Google LLC の商標です。

* 「 QUICPay+ 」は、株式会社ジェーシービー の登録商標です。

以上