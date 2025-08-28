より見やすく、選びやすく進化した空間へ　IDC OTSUKA 新宿ショールーム 2025年9月6日（土）リニューアル

株式会社ヤマダデンキ

株式会社ヤマダデンキ 大塚家具事業部（以下大塚家具）は、IDC OTSUKA 新宿ショールームを2025年9月6日（土）にリニューアルいたします。同日よりリニューアル記念フェアも開催いたします。

IDC OTSUKA 新宿ショールームは、国内外約260社から厳選された家具・インテリアの人気商品や最新のトレンドアイテムに加え、暮らしを豊かにする家電も幅広く取り扱う、全9フロアの大型店舗です。このたび、フロアのレイアウトをより回遊しやすく刷新し、リニューアルいたします。

2階にあった季節・生活家電売り場を地下1階へ、5階のカーテン・絨毯・敷物売り場を2階へ移動。関連性の高い売り場を集約することで、目的の商品にスムーズにアクセスできる環境を整えました。ショールーム全体がより見やすく、選びやすい空間となります。

また、人気ブランドがさらに魅力的に。フランスのライフスタイルブランド「リーン・ロゼ」ギャラリーは移設のうえ展示を拡充し、ブランドの世界観をより深く体感いただける空間へと進化します。

さらに、1階には「airweave（エアウィーヴ）」や「nishikawa」のコンディショニング・ギア［エアー］シリーズを中心に、快眠をサポートする寝具コーナーを新設。豊富なバリエーションの中から、実際に寝心地を確かめながら枕やマットレス、敷き布団をお選びいただけます。高機能素材によるサポート力や通気性など、ブランドごとの特長をその場で体感でき、“理想の睡眠環境”を追求するお客様に向けて、上質な眠りをご提案します。

リニューアルを記念して、期間中はお得な特典をご用意。家具から家電まで、トータルにご提案するIDC OTSUKA 新宿ショールーム。“これからの暮らし”を豊かに彩るインテリア選びをお楽しみください。

■9月6日（土）～9月28日（日）リニューアル記念フェア

期間中、選べるお得な特典をご用意。家具と家電を一緒に選ぶことで、よりインテリア性の高い快適な空間が実現します。

1.「家具・家電同時購入でヤマダポイント3％アップ」：ヤマダポイントが“インテリアの味方”に！

2.「家具・家電まとめ割」：家具・家電同時購入で、購入金額に応じた割引を受けられるサービスです。

※1と2の併用は不可です。

※2025年12月31日（水）までのお届けに限ります。

※特典のご利用には諸条件がございます。

店舗URL：https://www.idc-otsuka.jp/showroom/shinjuku

（※フェア詳細は9月3日（水）UP予定）