「Pinkoi 世界の文具店」東京ソラマチに約1年ぶりの凱旋！ここでしか出会えない特別企画も続々登場

アジア最大級のグローバルデザイン通販サイト「Pinkoi」を運営するピンコイ株式会社は、2025年6月～7月に名古屋・博多・大阪で大盛況を博したPOPUPイベント「Pinkoi 世界の文具店」を、約1年ぶりに東京ソラマチにて開催いたします。期間は2025年9月4日(木)から10月2日(木)までの約1ヶ月。特別企画や限定商品が続々と登場し、文具ファンはもちろん、贈り物や季節のおでかけアイテムを探している方にも楽しんでいただける内容となっています。

■ 見逃せない！POP UPイベントの3つの見どころ

・見どころ１.：9/4-9/15限定！SNSで人気のあのブランドが登場！

>>SNSで話題のカメラ「Escura」のデモ販売を実施！

新感覚のインスタントカメラとして注目を浴びている「Instantsnap」を直接手にとって体験できるチャンス。当日は実際に撮影体験ができ、Pinkoi限定カラーも数量限定で登場します。

その他にも、今回のPOP UPでしか体験できない特別企画を予定。詳細は、Pinkoi公式Instagramにてご確認ください。

・見どころ２.：文具好き必見！参加型イベント

>>Hwara「缶かんビュッフェ」開催（9/16～在庫終了まで）

韓国の人気文房具ブランド「Hwara」のアイテムが勢揃い！好きな素材をセレクトして、オリジナルの缶セットをつくれる人気企画が東京ソラマチにも登場します。自分だけの特別な“文具缶”を完成させてみませんか。

>>人気韓国ブランドの追加参加決定！

人気の韓国文具ブランド「BIYACRAFT」「CHIU」が新たに参加決定。コラージュやデコレーションの幅がさらに広がります。

>>9/22-9/24連休限定！体験ブース開設

購入者限定でPETテープなどの素材を使って、自分のノートやタンブラーを自由にデコレーションできる特設体験スペースを設置。世界にひとつだけのオリジナルアイテムづくりをお楽しみいただけます。



>>9/26-10/2限定！夢のステッカー貼り放題企画

毎日開催！（人数制限あり）！当日会場に用意された指定のシール台紙に「3分間」好きなだけステッカーを貼って持ち帰れるスペシャル企画となっています。どんなステッカーが登場するかは当日のお楽しみ。

※開催時間や当日の参加方法は事前に公式Instagramからご案内します。

・見どころ３.：他では手に入らない！限定アイテムが続々登場

>>人気イラストレーターの新作販売

ranmyuさん待望の新作が登場。オンラインでも販売されたばかりの最新作がソラマチに登場。数量限定販売となっていますので、お見逃しなく！（おひとり様1個まで）

>>ラストチャンス！Pinkoi × Moominコラボ文具

Pinkoi × Moomin の文具アイテムが購入できるのは、これが本当に最後のチャンス（9月30日までの販売。10月1-2日は販売はありませんのでご注意ください）。



オンライン販売で在庫切れとなった「Moomin80周年記念ラベラーシール」、「Play With Plaid PET tape」をはじめ、人気ブランドとMoominの仲間たちがコラボしたユニークなアイテムも今回のイベントにて購入可能です。

さらに、Moomin商品の購入者全員に、オリジナルコースターをプレゼント（おひとり様1枚限り。在庫なくなり次第終了）。

>>限定お買いものバッグ販売！

Pinkoiマスコットをあしらった特別仕様の台湾漁師編みバッグが登場。日常使いにもぴったりなアイテムとなっています。

■ その他のお楽しみ

・Pinkoi Payでのお支払いで特別割引あり。会場限定のガチャガチャくじにもご参加いただけます。

・前回のイベントで大人気だった世界のデザイナーズPETテープシリーズの購入も可能。

・コラージュ初心者にもおすすめの「Hwaraスターターキット（素材＋デモ動画QR付き）」も登場します。

※最新情報はPinkoi公式Instagram（@pinkoijp）でご案内してまいります。



■ 開催概要

イベント名：Pinkoi 世界の文具店 in 東京ソラマチ

期間：2025年9月4日(木)～10月2日(木)

会場：東京ソラマチ イーストヤード 2階9番地 特設会場

〒131-0045 東京都墨田区押上1丁目1-2

参加文具ブランド

・ 台湾：yusworld、Ivy Snow、Meow Illustration、wwiinngg、什物 a kind of cafe、J.A.B Design、Stationery Instinct、cozy-room、3-little-cat、Creammouse、Pion

・韓国：Hwara、BIYACRAFT、CHIU、

・香港：Lilly Bloom、jr.journal

・イギリス：dodolulu

・日本：あいかの文具ショップ、Panda factory、bartimaeus、Pinkoi オリジナルクリエイターコラボ



その他参加ブランド

・香港：Escura Lab

■ 「Pinkoi世界の文具店」特設サイト

・特設サイト：https://jp.pinkoi.com/topic/bungu-offline

今回参加するブランドの詳細情報はイベントページでご確認いただけます。デザイナーが最近ハマっていることや日本の好きな場所など、パーソナルな質問にも答えてくれました。さらに、デザイナー直伝PETテープ・ステッカーの使用例なども動画や画像としてアップしています。来場前に、ぜひチェックしてみてください。

■ Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：230万点以上、ショップ数：32,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。世界各国のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で500万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他香港、中国、タイに拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：186名（2022年3月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社

Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app

Twitter｜https://twitter.com/PinkoiJP

Instagram｜https://www.instagram.com/pinkoijp/

Facebook｜https://www.facebook.com/pinkoijapan/

TikTok｜https://www.tiktok.com/@pinkoijp

LINE｜https://lin.ee/IKAMiOb