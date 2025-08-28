【開催報告1日目】来場者数5,000名を突破！最先端のAI展示会「AI博覧会 Summer 2025」盛況開幕
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリーは、2025年8月27日（水）より、東京国際フォーラム ホールEにて「AI博覧会 Summer 2025」を開催しております。初日から多数の来場者にお越しいただき、1日目の総来場者数は5,177名を記録しました。
■最前線を走るスピーカーたちによる20以上のカンファレンスを実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328289&id=bodyimage1】
初日は10時00分より、アイスマイリーの代表取締役 板羽晃司によるオープニングスピーチで幕を開けました。続いて、パーク24株式会社 吉田秀彦 氏による基調講演「AI時代に語る吉田秀彦トークショー」が行われ、「勝ち続けるための哲学」をテーマに熱く語られました。
その後も、日本マイクロソフト株式会社 西脇資哲 氏による生成AIの最新動向を紹介する講演や、株式会社セールスフォース・ジャパン 秋津望歩 氏とGLナビゲーション株式会社 神田滋宣 氏による、月商17倍を実現したリアル事例を交えたセッションなど、初日から合計20以上のカンファレンスを実施。いずれのカンファレンスも満席となり、立ち見が出るほどの盛況ぶりとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328289&id=bodyimage2】
株式会社セールスフォース・ジャパン 秋津 望歩 氏によるカンファレンス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328289&id=bodyimage3】
Verkada Japan株式会社 竹倉 勇 氏によるカンファレンス
■100社・200製品以上が出展！熱気に溢れる会場
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328289&id=bodyimage4】
多くの来場者で賑わう展示エリア。熱気に溢れる初日の会場風景
「AI博覧会」は今回で5回目の開催となり、過去最大規模となる100社・200製品以上が出展しています。展示会に来場された方や出展社からは、次のような声が寄せられています。
・「具体的なAIの活用方法を知りたくて来場しました。Copilotによる事務作業の効率化やFAQ集積など、さまざまな事例やデモがあり、大変勉強になります。普段の調査では得られない情報を一度に見られて、来て良かったと思います。」 （女性の来場者）
・「DXや生成AIの市場動向を知りたくて来場しました。AIで解消できる課題や導入の可能性を実感し、新たな進化に大きな期待を持てました。次回もぜひ参加したいです。」 （男性の来場者）
・「1日目から当初予定していたリード数より4倍のリードを獲得し驚いています。急遽チラシの増刷を対応中です。」 （セキュリティAI企業 出展社）
・「想定来場者数は約7,000名とのことでしたが、初日だけで5,000名以上が来場し、多くの名刺を獲得できました。さまざまな方にブースへお立ち寄りいただき、次回も出展したいと考えています。」 （生成AIサービス企業 出展社）
初日から来場者・出展社の双方から大きな反響をいただいており、商談や新規リード獲得の面でも成果が生まれています。
開始からわずか2時間で来場者数2,000名を突破し、閉幕時には5,177名が来場。過去最大規模の開催となった本展は、日本を代表する最先端のAI展示会として大きな注目を集めました。
こうした盛況の中、今回のAI博覧会のキャッチコピーは「AIで甦る、日本の底力！導入加速で社会・経済に新風を」。このメッセージのもと、AIの社会実装と産業発展を後押しする展示会として、さらなる盛り上がりを見せていきます。
