製紙用化学品の世界市場2025年、グローバル市場規模（パルプ製造用化学品、紙生産用化学品、紙加工用化学品、汚染防止用化学品）・分析レポートを発表
2025年8月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「製紙用化学品の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、製紙用化学品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の製紙用化学品市場は2023年にUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万に達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれます。製紙用化学品は、パルプ製造、紙生産、紙加工、環境対策などの各工程で不可欠な役割を果たしており、品質向上や生産効率化に寄与します。本レポートは、産業チェーン全体の発展状況、市場の主要セグメント、先端技術や特許、応用事例、トレンドまでを包括的に分析しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
製紙用化学品産業は、原材料供給から製造、流通、最終用途に至るまで多段階のチェーンで構成されます。上流では化学原料の供給が行われ、中流でパルプ製造用薬品や紙生産用薬品の配合・製造が行われます。下流では製紙工場や加工業者が主な需要先です。タイプ別では、パルプ製造用薬品、紙生産用薬品、紙加工用薬品、汚染防止用薬品に分類され、それぞれ異なる役割と市場ニーズを持ちます。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州市場は、政府の産業支援策や環境規制の強化、消費者の品質志向の高まりによって安定的な成長を続けています。アジア太平洋地域は特に中国が主導しており、旺盛な国内需要、政策的な後押し、強固な製造基盤が成長を促進しています。南米や中東・アフリカでは、包装紙や衛生用紙の需要拡大が市場拡大の要因となっています。
________________________________________
市場分析の視点
本レポートでは以下の観点から市場を分析しています。
● 市場規模・セグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別市場シェアの算定。
● 産業分析：規制動向、技術進歩、消費者嗜好、経済情勢による成長促進要因と阻害要因の整理。
● 地域分析：政府支援、インフラ整備、経済状況などの地域差を評価し、成長機会を特定。
● 市場予測：2030年までの需要予測、成長率見通し、新たなトレンドの特定。
________________________________________
企業分析
主要企業には、NALCO、BASF、Solenis、Kemira、Hercules、Eka、Arakawa、Harima、Arkema、Clariant、Ashland Corporation、Ecolab、Suzhou Tianma、Shandong Tiancheng、Zhejiang Transfar Whyyon、Hangzhou Zhi You、Feymerが含まれます。これらの企業は製品ポートフォリオの多様化、環境負荷低減、製造効率化を軸に競争力を強化しています。また、長期的な顧客関係構築や新興市場開拓にも注力しています。
________________________________________
用途別・消費者分析
用途別では、印刷・筆記用紙向けとティッシュ向けが主要市場を構成しています。印刷・筆記用紙向けは印刷適性や耐久性向上が重視され、ティッシュ向けは柔軟性や吸水性の向上が求められます。包装紙分野は電子商取引の拡大に伴い需要が急増しており、その他の特殊紙用途も安定成長が予測されます。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「製紙用化学品の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、製紙用化学品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の製紙用化学品市場は2023年にUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万に達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれます。製紙用化学品は、パルプ製造、紙生産、紙加工、環境対策などの各工程で不可欠な役割を果たしており、品質向上や生産効率化に寄与します。本レポートは、産業チェーン全体の発展状況、市場の主要セグメント、先端技術や特許、応用事例、トレンドまでを包括的に分析しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
製紙用化学品産業は、原材料供給から製造、流通、最終用途に至るまで多段階のチェーンで構成されます。上流では化学原料の供給が行われ、中流でパルプ製造用薬品や紙生産用薬品の配合・製造が行われます。下流では製紙工場や加工業者が主な需要先です。タイプ別では、パルプ製造用薬品、紙生産用薬品、紙加工用薬品、汚染防止用薬品に分類され、それぞれ異なる役割と市場ニーズを持ちます。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州市場は、政府の産業支援策や環境規制の強化、消費者の品質志向の高まりによって安定的な成長を続けています。アジア太平洋地域は特に中国が主導しており、旺盛な国内需要、政策的な後押し、強固な製造基盤が成長を促進しています。南米や中東・アフリカでは、包装紙や衛生用紙の需要拡大が市場拡大の要因となっています。
________________________________________
市場分析の視点
本レポートでは以下の観点から市場を分析しています。
● 市場規模・セグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別市場シェアの算定。
● 産業分析：規制動向、技術進歩、消費者嗜好、経済情勢による成長促進要因と阻害要因の整理。
● 地域分析：政府支援、インフラ整備、経済状況などの地域差を評価し、成長機会を特定。
● 市場予測：2030年までの需要予測、成長率見通し、新たなトレンドの特定。
________________________________________
企業分析
主要企業には、NALCO、BASF、Solenis、Kemira、Hercules、Eka、Arakawa、Harima、Arkema、Clariant、Ashland Corporation、Ecolab、Suzhou Tianma、Shandong Tiancheng、Zhejiang Transfar Whyyon、Hangzhou Zhi You、Feymerが含まれます。これらの企業は製品ポートフォリオの多様化、環境負荷低減、製造効率化を軸に競争力を強化しています。また、長期的な顧客関係構築や新興市場開拓にも注力しています。
________________________________________
用途別・消費者分析
用途別では、印刷・筆記用紙向けとティッシュ向けが主要市場を構成しています。印刷・筆記用紙向けは印刷適性や耐久性向上が重視され、ティッシュ向けは柔軟性や吸水性の向上が求められます。包装紙分野は電子商取引の拡大に伴い需要が急増しており、その他の特殊紙用途も安定成長が予測されます。
________________________________________