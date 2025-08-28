高等学校卒業程度認定試験対策の四谷学院、9月1日から２学期開講
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の四谷学院（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）は、2025年9月から高等学校卒業程度認定試験の対策コースの2学期を開講します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327786&id=bodyimage1】
■今年は「学習スタイル」だけでなく「目標試験」にも注意を
高卒認定試験（高認試験）は、経済的な事情や心身の事情、いじめなどの環境の問題などにより高校進学や卒業をあきらめた人にとってキャリアを開く入り口となる試験です。
四谷学院ではそれぞれの事情に応じて、新しい環境に「通う」学習スタイルも「自宅で」学ぶスタイルも選ぶことが可能です。
授業として時間割が決まっているもの、先生とスケジュールを合わせて個別対応をするもの、自分のペースで自由に進められるものがあり、生活スタイルに合わせた選択をすることが挫折しにくくなるポイントといえます。
また、今年ならではの注意点としては、「今年の受験をするか来年の受験になるかで受験科目数が変わる可能性が高い」という点です。
来年の2026年からは高認試験の必修科目に「情報」が加わります。高校にまったく通えていなかったケースなどにおいては、必修科目の数が８科目から９科目に増えることになります。
11月に行われる、本年度の高認試験は9月12日が出願期限です。2025年度内の合格を目指す場合、忘れずに出願を終えておかねばなりません。
ただし、挫折を防ぐ観点から最優先すべきは、自分にとって無理のない学習スタイル・ペースをみつけることだといえるでしょう。
四谷学院では高認試験突破のために以下の3コースから選ぶことが可能です。学習にブランクのあるケースも多いため、自身の学習スタイルについては個別相談会等で相談しながら判断すると望ましいでしょう。
□高卒認定試験 通学コース
2025年9月1日（月）より2学期開講
https://yotsuyagakuin-kounin.com/kounin/
※講座内容は2025年の11月試験に対応。2026年度に受験予定の場合については2026年度に開講するコースにて追加対応予定。
□高卒認定試験 通信講座
いつでもお申し込み可能です
https://yotsuyagakuin-kounin.com/tsushin/
※8月29日以降のお申込みは2026年度からの科目追加にも対応。
□高卒認定試験 完全個別指導コース
いつでもお申し込み可能です
https://yotsuyagakuin-kounin.com/kobetsu/
※講座内容は個別に相談可能
■高校在校中の受験も３割弱
高認試験受験者の内訳をみると、中卒・高校中退のケースが過半（65.3％）を占めますが、高校在学中の受験も28.6％と一定数存在します（資料１）。学校長の判断により、単位として認定されるケースもあり、不登校等の事情によって高校に在学しているものの通学できず、単位取得や卒業が懸念されるケースにおいても活用されている実態がうかがえます。
2025年度の高認合格によって単位取得に変えたいケースにおいては、まずは所属している高校に相談することになります。
■高認試験からの大学進学
令和6年度の学校種類別の男女の進学率を見ると、高等学校等への進学率は99.0％、高等学校等の卒業後における大学や短大、専門学校などへの進学率は、87.3％となっています（資料２）。 キャリア形成において、高校卒業は当然、大学進学を視野に入れる割合は年々増加傾向にあり、一般的に求められやすい環境になっています。
このような中、高校に行かずとも「高等学校卒業程度認定試験（高認試験）」に合格すれば、就職や国家試験では高卒と同じように扱われます。もちろん、大学に進学して卒業すれば、最終学歴は大卒となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327786&id=bodyimage1】
■今年は「学習スタイル」だけでなく「目標試験」にも注意を
高卒認定試験（高認試験）は、経済的な事情や心身の事情、いじめなどの環境の問題などにより高校進学や卒業をあきらめた人にとってキャリアを開く入り口となる試験です。
四谷学院ではそれぞれの事情に応じて、新しい環境に「通う」学習スタイルも「自宅で」学ぶスタイルも選ぶことが可能です。
授業として時間割が決まっているもの、先生とスケジュールを合わせて個別対応をするもの、自分のペースで自由に進められるものがあり、生活スタイルに合わせた選択をすることが挫折しにくくなるポイントといえます。
また、今年ならではの注意点としては、「今年の受験をするか来年の受験になるかで受験科目数が変わる可能性が高い」という点です。
来年の2026年からは高認試験の必修科目に「情報」が加わります。高校にまったく通えていなかったケースなどにおいては、必修科目の数が８科目から９科目に増えることになります。
11月に行われる、本年度の高認試験は9月12日が出願期限です。2025年度内の合格を目指す場合、忘れずに出願を終えておかねばなりません。
ただし、挫折を防ぐ観点から最優先すべきは、自分にとって無理のない学習スタイル・ペースをみつけることだといえるでしょう。
四谷学院では高認試験突破のために以下の3コースから選ぶことが可能です。学習にブランクのあるケースも多いため、自身の学習スタイルについては個別相談会等で相談しながら判断すると望ましいでしょう。
□高卒認定試験 通学コース
2025年9月1日（月）より2学期開講
https://yotsuyagakuin-kounin.com/kounin/
※講座内容は2025年の11月試験に対応。2026年度に受験予定の場合については2026年度に開講するコースにて追加対応予定。
□高卒認定試験 通信講座
いつでもお申し込み可能です
https://yotsuyagakuin-kounin.com/tsushin/
※8月29日以降のお申込みは2026年度からの科目追加にも対応。
□高卒認定試験 完全個別指導コース
いつでもお申し込み可能です
https://yotsuyagakuin-kounin.com/kobetsu/
※講座内容は個別に相談可能
■高校在校中の受験も３割弱
高認試験受験者の内訳をみると、中卒・高校中退のケースが過半（65.3％）を占めますが、高校在学中の受験も28.6％と一定数存在します（資料１）。学校長の判断により、単位として認定されるケースもあり、不登校等の事情によって高校に在学しているものの通学できず、単位取得や卒業が懸念されるケースにおいても活用されている実態がうかがえます。
2025年度の高認合格によって単位取得に変えたいケースにおいては、まずは所属している高校に相談することになります。
■高認試験からの大学進学
令和6年度の学校種類別の男女の進学率を見ると、高等学校等への進学率は99.0％、高等学校等の卒業後における大学や短大、専門学校などへの進学率は、87.3％となっています（資料２）。 キャリア形成において、高校卒業は当然、大学進学を視野に入れる割合は年々増加傾向にあり、一般的に求められやすい環境になっています。
このような中、高校に行かずとも「高等学校卒業程度認定試験（高認試験）」に合格すれば、就職や国家試験では高卒と同じように扱われます。もちろん、大学に進学して卒業すれば、最終学歴は大卒となります。